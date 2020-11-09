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В столице стартовал фестиваль "Ташкент любит молодежь" — фото

Хокимият Ташкента
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201109/15364842/V-stolitse-startoval-festival-Tashkent-lyubit-molodzh--foto.html

Мероприятие объединило на одной площадке любителей и профессионалов стритбола, воркаута, армрестлинга, богатырских игр, гимнастики и других видов спорта.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В столице проходит фестиваль "Ташкент любит молодежь", пропагандирующий спортивный образ жизни среди молодого поколения, сообщают в Хокимияте.

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Хокимият Ташкента
Борцы армрестлинга на фестивале "Ташкент любит молодежь"

На столичных улицах организаторы мероприятия устроили спортивные состязания и зрелищные выступления для зрителей. Отмечается, что фестиваль объединило на одной площадке любителей и профессионалов стритбола, воркаута, армрестлинга, богатырских игр, гимнастики и других видов спорта.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Напомним: 20 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития спорта и физической культуры в республике. Глава государства распорядился лучше вести работу по привлечению узбекистанцев к спорту и активному образу жизни – организовывать спортивные центры по льготным ценам, резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского и республиканского уровня, поощрять победителей денежными призами.

Теги:
Хокимият Ташкента, фестиваль, спорт, Ташкент



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