В столице стартовал фестиваль "Ташкент любит молодежь" — фото

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В столице проходит фестиваль "Ташкент любит молодежь", пропагандирующий спортивный образ жизни среди молодого поколения, сообщают в Хокимияте.
- Борцы армрестлинга на фестивале "Ташкент любит молодежь"
- Зрители на фестивале "Ташкент любит молодежь"
- Игроки Street Ball на фестивале "Ташкент любит молодежь"
- Демонстрация боевых искусств на фестивале "Ташкент любит молодежь"
- Богатырь на фестивале "Ташкент любит молодежь"
На столичных улицах организаторы мероприятия устроили спортивные состязания и зрелищные выступления для зрителей. Отмечается, что фестиваль объединило на одной площадке любителей и профессионалов стритбола, воркаута, армрестлинга, богатырских игр, гимнастики и других видов спорта.
Напомним: 20 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития спорта и физической культуры в республике. Глава государства распорядился лучше вести работу по привлечению узбекистанцев к спорту и активному образу жизни – организовывать спортивные центры по льготным ценам, резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского и республиканского уровня, поощрять победителей денежными призами.