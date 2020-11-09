В столице стартовал фестиваль "Ташкент любит молодежь" — фото

Мероприятие объединило на одной площадке любителей и профессионалов стритбола, воркаута, армрестлинга, богатырских игр, гимнастики и других видов спорта.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В столице проходит фестиваль "Ташкент любит молодежь", пропагандирующий спортивный образ жизни среди молодого поколения, сообщают в Хокимияте.

Борцы армрестлинга на фестивале "Ташкент любит молодежь" Хокимият Ташкента

Зрители на фестивале "Ташкент любит молодежь" Хокимият Ташкента

Игроки Street Ball на фестивале "Ташкент любит молодежь" Хокимият Ташкента

Демонстрация боевых искусств на фестивале "Ташкент любит молодежь" Хокимият Ташкента

Богатырь на фестивале "Ташкент любит молодежь" Хокимият Ташкента 1 / 5 Хокимият Ташкента Борцы армрестлинга на фестивале "Ташкент любит молодежь"

На столичных улицах организаторы мероприятия устроили спортивные состязания и зрелищные выступления для зрителей. Отмечается, что фестиваль объединило на одной площадке любителей и профессионалов стритбола, воркаута, армрестлинга, богатырских игр, гимнастики и других видов спорта.

Напомним: 20 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития спорта и физической культуры в республике. Глава государства распорядился лучше вести работу по привлечению узбекистанцев к спорту и активному образу жизни – организовывать спортивные центры по льготным ценам, резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского и республиканского уровня, поощрять победителей денежными призами.