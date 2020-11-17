21:28 17 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Шохжахон Эргашев

Шохжахон Эргашев отправил в нокаут своего соперника из Беларуси

НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
12710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201117/15423488/Shokhzhakhon-Ergashev-otpravil-v-nokaut-svoego-sopernika-iz-Belarusi.html

Бой прошел в Красногорске, а соперником Эргашева стал белорусский спортсмен Дмитрий Милиуша. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Узбекский боксер Шохжахон Эргашев отправил в нокаут своего соперника, сообщает УзА.

Бой прошел в Красногорске, а соперником Эргашева стал белорусский спортсмен Дмитрий Милиуша.

"Бой должен был состоять из восьми раундов, но закончился после второго. Во время перерыва стало ясно, что Дмитрий не сможет продолжить бой. После сильных ударов, нанесенных  Шохжахоном  во втором раунде, он сказал, что почувствовал  боль и врачи известили о необходимости приостановления боя", - говорится в сообщении.

Таким образом,  теперь у Шохжахона Эргашева в профессиональном боксе 19 побед.

Боксер родился: Эргашев — о пути из маленького кишлака к встрече с кумиром >>

Напомним, в феврале прошлого года Эргашева торжественно встречали по прилету в Ташкент после победы над американцем Майклом Фоксом.

 

Теги:
узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Шохжахон Эргашев, боец, Спортсмен, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Песок и северное сияние: лучшие пейзажи со всего мира - фотолента
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах в НКР
Что жители Еревана думают о российских миротворцах в Карабахе — опрос
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться