Шохжахон Эргашев отправил в нокаут своего соперника из Беларуси

Бой прошел в Красногорске, а соперником Эргашева стал белорусский спортсмен Дмитрий Милиуша. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Узбекский боксер Шохжахон Эргашев отправил в нокаут своего соперника, сообщает УзА.

Бой прошел в Красногорске, а соперником Эргашева стал белорусский спортсмен Дмитрий Милиуша.

"Бой должен был состоять из восьми раундов, но закончился после второго. Во время перерыва стало ясно, что Дмитрий не сможет продолжить бой. После сильных ударов, нанесенных Шохжахоном во втором раунде, он сказал, что почувствовал боль и врачи известили о необходимости приостановления боя", - говорится в сообщении.

Таким образом, теперь у Шохжахона Эргашева в профессиональном боксе 19 побед.

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Напомним, в феврале прошлого года Эргашева торжественно встречали по прилету в Ташкент после победы над американцем Майклом Фоксом.