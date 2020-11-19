Нурмагомедов рассказал, чем займется после завершения карьеры

Последний бой известного спортсмена состоялся 24 октября в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я учусь в РЭУ имени Плеханова, выпускаюсь в следующем году. Хотел бы окончить магистратуру, уделить время образованию. Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов, бычков. Хочу трудиться, работаю в этом направлении. Пока не на мировом уровне, конечно. Но все возможно. Я ведь и в спорте когда-то начинал тренироваться", — заявил спортсмен на встрече с молодежью Дербента.

Хабиб Нурмагомедов 24 октября объявил об окончании карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи.

На счету спортсмена 29 побед в 29 боях, в том числе — 13 в рамках UFC.