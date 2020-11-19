Нурмагомедов рассказал, чем займется после завершения карьеры

Последний бой известного спортсмена состоялся 24 октября в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я учусь в РЭУ имени Плеханова, выпускаюсь в следующем году. Хотел бы окончить магистратуру, уделить время образованию. Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов, бычков. Хочу трудиться, работаю в этом направлении. Пока не на мировом уровне, конечно. Но все возможно. Я ведь и в спорте когда-то начинал тренироваться", — заявил спортсмен на встрече с молодежью Дербента.
Конвенции направлены на учреждение системы инспекции труда в промышленности, торговле и сельском хозяйстве, ответственной за обеспечение применения законодательства, относящегося к условиям труда и охране работников в процессе их работы в указанных сферах.
Известно, что в центре будут проходить специальные учебные курсы по основам компьютерной грамотности, программированию, веб-дизайну, компьютерной графике и дизайну, робототехнике, созданию веб- и мобильных приложений.