16:50 21 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Спортивный инвентарь на чемпионате мира по художественной гимнастике

Что в весе тебе моем? Власти РУз начнут контролировать тучность чиновников

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201121/15452509/Chto-v-vese-tebe-moem-Vlasti-RUz-nachnut-kontrolirovat-tuchnost-chinovnikov.html

Обсуждены вопросы по разработке критериев оценки ожирения сотрудников госорганов и запуску системы онлайн-мониторинга для анализа полученных результатов на основе составленного рейтинга.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием представителей Министерства физической культуры и спорта, передает "УзА".

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы по разработке критериев оценки ожирения чиновников и запуску системы онлайн-мониторинга для анализа полученных результатов на основе составленного рейтинга.

На зарядку становись! Свыше половины узбекистанцев любят заниматься спортом >>

В соответствии с указом президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", руководители, сотрудники госорганов и организаций будут привлечены к активным занятиям физкультурой, также для них планируется организовать различные спортивные соревнования. 

Мальчик занимается на уличном тренажере
© Sputnik / Саид Царнаев
Здоровая махалля: отдай спорту время, а взамен получи до 10 млн сумов

В документе отмечается, что с 1 января 2021 года их обяжут заниматься спортом минимум раз в неделю, чтобы "снижать уровень ожирения и укреплять здоровье". К тому же со следующего года в процессе рабочего дня начнут выделять время на специальные перерывы для проведения гимнастических упражнений.

Помимо этого, до 1 сентября 2021 года будет подготовлена ​​и издана "Энциклопедия национальных спортивных и народных игр Республики Узбекистан".

Теги:
Указ, Узбекистан, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Поваленные деревья и закрытые дороги: последствия ледяного дождя в России - фото
В НКР всё спокойно: РФ помогает местным жителям возвратиться к мирной жизни
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться