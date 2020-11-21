Что в весе тебе моем? Власти РУз начнут контролировать тучность чиновников

Обсуждены вопросы по разработке критериев оценки ожирения сотрудников госорганов и запуску системы онлайн-мониторинга для анализа полученных результатов на основе составленного рейтинга.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием представителей Министерства физической культуры и спорта, передает "УзА".

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы по разработке критериев оценки ожирения чиновников и запуску системы онлайн-мониторинга для анализа полученных результатов на основе составленного рейтинга.

На зарядку становись! Свыше половины узбекистанцев любят заниматься спортом >>

В соответствии с указом президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", руководители, сотрудники госорганов и организаций будут привлечены к активным занятиям физкультурой, также для них планируется организовать различные спортивные соревнования.

В документе отмечается, что с 1 января 2021 года их обяжут заниматься спортом минимум раз в неделю, чтобы "снижать уровень ожирения и укреплять здоровье". К тому же со следующего года в процессе рабочего дня начнут выделять время на специальные перерывы для проведения гимнастических упражнений.

Помимо этого, до 1 сентября 2021 года будет подготовлена ​​и издана "Энциклопедия национальных спортивных и народных игр Республики Узбекистан".