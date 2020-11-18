На зарядку становись! Свыше половины узбекистанцев любят заниматься спортом

В ходе проведенного исследования также выяснилось, что в городе спорту отдают предпочтение 60,6% жителей, в то время как в сельской местности приверженцев физкультуры оказалось только 57,2%.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. По данным Госкомстата, в период с января по сентябрь текущего года в Узбекистане зафиксировано 59% граждан, активно занимающихся физической культурой.

Среди них большую часть любителей спортивного образа жизни составляют мужчины - 65,4%. Женщины проявили заинтересованность в меньшей степени - всего 52,4%.

В ходе проведенного исследования также выяснилось, что в городе спорту отдают предпочтение 60,6% жителей, в то время как в сельской местности приверженцев физкультуры оказалось только 57,2%.

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Напомним: в соответствии с указом президента о широком внедрении здорового образа жизни и популяризации спорта, в Узбекистане каждые три месяца будет проводиться конкурс "Махалля с развитым здоровым образом жизни". В документе указано, что победители состязаний смогут получать денежное вознаграждение до 10 млн сумов.