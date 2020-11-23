Узбекский футболист "Спартака" признался, что его зарплатой распоряжается отец

Девятнадцатилетний спортсмен рассказал, что толком не знает, сколько зарабатывает.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Футболист московского "Спартака" Остон Урунов поделился довольно неожиданной информацией о своих доходах.

Выяснилось, что 19-летний спортсмен не знает размеров своей зарплаты, поскольку не распоряжается ею самостоятельно.

Всеми финансовыми вопросами заведует его отец.

"По сравнению с чемпионатом Узбекистана зарплата увеличилась в 100 раз? Я не в курсе, папа знает. Все деньги у него, дома. Сколько дает папа на месячные расходы? Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды. Остальное отправляю ему. Не знаю, какая у меня зарплата", — поделился Урунов в интервью с журналистом Нобелем Арустамяном.

Ранее узбекистанец оказался в центре скандала из-за фотографии с люксовыми вещами.

Подписчики посчитали, что новоиспеченному игроку "Спартака" следует быть скромнее и открыто демонстрировать успехи на футбольном поле, нежели хвастаться дорогими обновками.

Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" в августе из "Уфы". Он провел за "красно-белых" шесть официальных матчей и забил один мяч.

Позднее футболист получил травмы, из-за которых ему пришлось пропустить несколько игр.