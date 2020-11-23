18:29 23 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск

Узбекский футболист "Спартака" признался, что его зарплатой распоряжается отец

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
Получить короткую ссылку
61501
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201123/15458026/Uzbekskiy-futbolist-Spartaka-priznalsya-chto-ego-zarplatoy-rasporyazhaetsya-otets.html

Девятнадцатилетний спортсмен рассказал, что толком не знает, сколько зарабатывает.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Футболист московского "Спартака" Остон Урунов поделился довольно неожиданной информацией о своих доходах.

Выяснилось, что 19-летний спортсмен не знает размеров своей зарплаты, поскольку не распоряжается ею самостоятельно. 

Всеми финансовыми вопросами заведует его отец. 

"По сравнению с чемпионатом Узбекистана зарплата увеличилась в 100 раз? Я не в курсе, папа знает. Все деньги у него, дома. Сколько дает папа на месячные расходы? Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды. Остальное отправляю ему. Не знаю, какая у меня зарплата", — поделился Урунов в интервью с журналистом Нобелем Арустамяном. 

Ранее узбекистанец оказался в центре скандала из-за фотографии с люксовыми вещами.

Остон Урунов
Twitter / ФК “Спартак-Москва”
Подписчики вынудили полузащитника "Спартака" Урунова удалить фото в Gucci

Подписчики посчитали, что новоиспеченному игроку "Спартака" следует быть скромнее и открыто демонстрировать успехи на футбольном поле, нежели хвастаться дорогими обновками. 

Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" в августе из "Уфы". Он провел за "красно-белых" шесть официальных матчей и забил один мяч.

Позднее футболист получил травмы, из-за которых ему пришлось пропустить несколько игр. 

Теги:
родители, деньги, зарплата, ФК "Спартак", Футболист, футбол, спорт, Остон Урунов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта-Клаус в шаре и сияющие города - как мир готовится к праздникам
Только ненормальный не будет радоваться миру: люди о жизни в НКР и российских миротворцах
"Миру не рад только ненормальный": жители Карабаха о жизни после войны — видео
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться