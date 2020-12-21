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ФК Пахтакор выиграл свой тринадцатый Кубок Узбекистана

ФК "Пахтакор" выиграл тринадцатый Кубок Узбекистана

Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Ташкентский клуб выиграл финальный матч первенства республики с крупным счетом и завоевал 13-й кубок Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Команда "Пахтакор" стал тринадцатикратным обладателем кубка Узбекистана, сообщили в пресс-службе ФК.

В финале Кубка страны "Львы" победили команду АГМК со счетом 3:0. 

В первые минуты соперник пытался противостоять, используя высокий прессинг, но в середине тайма инициатива полностью перешла на сторону "Пахтакора". Счет был открыт на 28-й минуте.

Главный тренер Пахтакора Шота Арвеладзе
Пресс-служба ФК "Пахтакор"
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С правого фланга Хамдамов обвел соперника и точно передал мяч Черану. С центра штрафной Драган точно пробил по воротам – 0:1.

Во втором тайме в первой же атаке "Пахтакор" увеличил отрыв в матче. Передачу сделал Машарипов, а Драган забил гол головой и записал на свой счет дубль. Далее защитник АГМК Рахмонов отразил мяч рукой, судья матча Зокир Кодиров обратился к помощи ВАР, и был в итоге назначен пенальти. Машарипов 11-метровый пробил в стиле Паненки – 0:3. Команда сохранила крупный счет до конца игры и завоевала 13-й кубок Узбекистана.

Теги:
Кубок Узбекистана по футболу, спорт, Футбол, Пахтакор



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