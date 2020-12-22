Шота Арвеладзе: "Я покинул пост главного тренера "Пахтакора"

По словам грузинского бомбардира, для него это был замечательный опыт и теперь он останется основным болельщиком клуба.

ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Пахтакор" Шота Арвеладзе оставил свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Прошло три года. Сегодня я покинул пост главного тренера "Пахтакора". Благодарю за приятные, красивые и успешные годы. Я хотел бы поблагодарить фанатов, клуб, игроков, персонал и всех, кто поддерживал нас. Я благодарен Бобуру Шодиеву, Улугбеку Мухаммедову и Дмитрию Адисману за возможность возглавить этот клуб. Они проделали огромную работу на пути к успеху. Мы привлекли в команду молодежь, изменили стиль игры. Желаю "Пахтакору" и в будущем больших побед и всегда оставаться сильным", — написал Шота Арвеладзе.

По словам уже экс-тренера, для него это был замечательный опыт и теперь он останется самым главным болельщиком "Пахтакора".

"Мы были отличной командой, и я никогда этого не забуду", — заключил Арвеладзе.

Напомним: Шота Арвеладзе возглавлял столичный клуб "Пахтакор" с июня 2017 года. За три года работы он дважды выигрывал чемпионат и Кубок Узбекистана, один раз — Кубок Лиги.