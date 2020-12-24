Мероприятие проводится с целью привлечения детей и молодежи, интересующейся спортом, к спортивному виду фехтования и для укоренения здорового образа жизни в обществе.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В Федерации фехтования Узбекистана проходят Дни открытых дверей.

"С 23 по 25 декабря посетителей ждет "Турнир сильнейших" среди взрослых по трем видам фехтования – шпага, рапира, сабля", - говорится в сообщении.

Мероприятие проводится с целью привлечения детей и молодежи, интересующейся спортом, к спортивному виду фехтования и для укоренения здорового образа жизни в обществе.

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На мероприятии посетители могут ознакомиться с фехтовальной экипировкой и историей развития фехтования в Узбекистане, а также со спортивными достижениями узбекских легендарных фехтовальщиков.