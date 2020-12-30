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Элдор Шомуродов после забитого гола во время футбольного матча между ФК Дженоа и Пармой

Спорт-2021: будущее Шомуродова в Италии, Чусовитина на ОИ и судьба "Хумо"

AP / Tano Pecoraro
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201230/15710882/Sport-2021-buduschee-Shomurodova-v-Italii-Chusovitina-na-OI-i-sudba-Khumo.html

Из-за коронавируса и закрытия границ многие глобальные турниры, включая Олимпиаду в Токио, перенесены на 2021 год. Чего ждать узбекским болельщикам в ближайшие 12 месяцев — читайте в обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Пандемия коронавируса ударила по всем сферам жизни общества, и спорт не исключение. К сожалению, 2020 год запомнился отменой чемпионатов, полупустыми трибунами и томительным ожиданием глобальных стартов. Но жизнь продолжается, а значит, впереди новые рекорды, переживания и радость от побед!

Год истины: что ждет Шомуродова, Урунова и Жалолиддинова

ФК "Ростов"
Не на скамейку покупали: заиграет ли Шомуродов в Италии
Пожалуй, главным для узбекских болельщиков трансфером года стал переход из ФК "Ростов" в итальянский "Дженоа" Элдора Шомуродова. Это первый за много лет уроженец республики, который выступает в одной из сильнейших футбольных лиг мира – Серии А.

В "Дженоа" Шомуродов с октября, но пока выдающихся результатов не показал. Не исключено, что на это повлияла незначительная травма, полученная игроком сразу после переезда в Италию. В заявку узбекский легионер попал в 9 матчах из 14 — пять раз вышел в стартовом составе, трижды — на замену, еще одну игру просидел на скамейке. В активе нападающего один забитый мяч и голевая передача в Кубке страны.

Элдор не сразу ярко заиграл и в "Ростове", а тут еще новая страна. Однако его команда находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе всего 10 очков в 14-и матчах. "Дженоа" — претендент на вылет из высшего итальянского дивизиона, так что Шомуродову во второй части чемпионата придется помогать клубу бороться за выживание, а не за попадание в еврокубки.

Судьбоносным станет 2021 год и для другого легионера из Узбекистана — Остона Урунова. В этом сезоне он перебрался из "Уфы" в "Спартак" вместе с генеральным директором башкирского клуба Шамилем Газизовым. Однако закрепиться у "красно-белых" пока не получается.

Остон Урунов
Instagram / oston_urunov
Остон Урунов забил первый гол за "Спартак"
В активе Урунова всего один забитый мяч в Кубке России и восемь безрезультативных игр в чемпионате. При этом футболист уже дважды успел попасть в скандальные истории: сначала возмутив фанатов нескромным фото с дорогими покупками из столичного бутика, а затем вызвав подозрения на счет своего истинного возраста. Так, экс-игрок московского "Спартака", а ныне тренер Сергей Юран усомнился в том, что Урунову всего 19, полагая, что игрок "скинул" себе пару-тройку лет. Спортивным чиновникам из Узбекистана пришлось официально комментировать эту ситуацию: в федерации назвали подобные объявления домыслами.

Все это, безусловно, будет мотивировать игрока доказать на поле свою ценность для клуба, чтобы завоевать место в основном составе "красно-белых". Если учесть, что его протеже — Шамиль Газизов — уже покинул московский клуб, Остону придется непросто.

Схожая ситуация у другого узбекистанца из российской Премьер-лиги — Жасурбека Жалолиддинова. Один из самых перспективных молодых футболистов Азии оказался сначала в московском "Локомотиве", но почти сразу был отправлен в аренду в ФК "Тамбов". Сам он в интервью Sputnik Узбекистан признавался, что воспринимает это как возможность набраться опыта, но пока в регулярный состав практически не попадает.

Тем интереснее будет наблюдать за этим игроком во второй половине сезона. Кто знает, может он все-таки сумеет раскрыться, продемонстрировав "Локомотиву", что тот не зря сделал на него ставку.

Долгожданные Игры в Токио

XXXII летняя Олимпиада в столице Японии в 2020 году так и не состоялась из-за пандемии коронавируса. Главные игры четырехлетия перенесли на 2021-й — с 23 июля по 8 августа. Конечно, для любого атлета год – это целая вечность, но многие спортсмены по-прежнему намерены выступить в Японии.

Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / PETER PARKS
Чусовитина не сдастся: гимнастка рассказала о жизни во время пандемии и заветной мечте
От Узбекистана на предстоящей Олимпиаде точно выступят как минимум три спортсмена — 34-летний теннисист Денис Истомин, шоссейная и трековая велогонщица Ольга Забелинская, которой к началу игр исполнится 41 год, а также гимнастка Оксана Чусовитина, которой в июне 2021 года исполнится 46 лет. Все трое уже получили квоту.

Несмотря на весьма солидный для спорта возраст, у каждого из них есть шансы на достойные, в том числе и на призовые места. Ольга Забелинская многократный призер и победитель ряда последних азиатских соревнований. Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин тоже готов к борьбе за медали. В 2015 году он выигрывал турнир в китайском Чэнду, а в 2017 году стал лучшим на кортах в британском Ноттингеме.

На восьмую для себя Олимпиаду отправится и гимнастка Оксана Чусовитина. За свою многолетнюю спортивную карьеру спортсменка выступала за сборные СССР, Германии и Узбекистана. При том что фраза: "Главное не победа, а участие" совсем не про нее. Чусовитина в прекрасной форме и может дать фору многим молодым гимнасткам. Тем интереснее будет следить за ее выступлениями в Токио.

"Хумо" улетел, но обещал вернуться

Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" ярко дебютировал в Высшей хоккейной лиге сезона-2019/2020. Узбекистанцы под руководством Евгения Попихина и при участии игроков из разных клубов РФ заняли 15 место из 34 команд, а домашняя арена ташкентцев даже установила рекорд посещаемости этого розыгрыша.

Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хоккейный клуб "Хумо" признан прорывом года
Из-за пандемии концовка турнира получилась скомканной, а клуб принял решение пропустить следующий сезон в "Вышке". При это руководство команды пообещало, что "Хумо" обязательно вернется в большой хоккей, а в Континентальной хоккейной лиге заверили, что будут рады ташкентцам в высшем дивизионе. Если финансовые возможности и эпидемиологическая ситуация в мире позволят, то вполне возможно, что в сентябре 2021-го узбекистанцам снова будет за кого болеть в ледовых баталиях.

Большой бокс и турнир от Хабиба

Узбекистанская школа бокса всегда была сильна, а в последние годы стала одной из лучших в мире. Доказательством тому служит первое общекомандное место на Играх в Рио 2016 года, а также победа на Чемпионате мира в России в 2019-м. Побед ждуи и на Олимпиаде в Токио предстоящим летом. Шанс проявиться себя у боксеров будет и в Сербии, где на октябрь 2021 года запланирован очередной Чемпионат мира.

Смешанные единоборства также набирают популярность в стране. Пожалуй, самый знаменитый боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дважды побывал в Узбекистане, а во время последнего визита в Ташкент анонсировал проведение в республике большого турнира, который намечен на весну будущего года.

Теги:
Хоккейный клуб "Хумо", олимпиада, Бокс, Остон Урунов, Жасур Жалолиддинов, Денис Истомин, Оксана Чусовитина, Элдор Шомуродов, Футбол, Узбекистан



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