"Пахтакор" прокомментировал слухи об изменениях в тренерском штабе

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о смене тренерского штаба футбольного клуба.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" опубликовал официальное заявление относительно сообщений про изменения в тренерском штабе.

"На различных сайтах и в социальных сетях была распространена информация о смене тренерского штаба футбольного клуба "Пахтакор". Эта информация является недействительной", — заявили в ФК.

Руководство клуба пока не приняло решение по этому вопросу, подчеркивается в публикации.

Бывший главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе объявил об уходе с поста, который занимал с лета 2017 года, в конце декабря. В своем прощальном послании он поблагодарил клуб, фанатов, игроков, персонал, пожелал футболистам оставаться сильными и побеждать.

Под руководством Арвеладзе команда выиграла все награды 2019 и 2020 годов.