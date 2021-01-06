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Футбол. ЕВРО - 2012. Финальный матч сборных Испании и Италии

"Пахтакор" прокомментировал слухи об изменениях в тренерском штабе

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210106/15737853/Pakhtakor-prokommentiroval-slukhi-ob-izmeneniyakh-v-trenerskom-shtabe.html

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о смене тренерского штаба футбольного клуба.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" опубликовал официальное заявление относительно сообщений про изменения в тренерском штабе.

Шота Арвеладзе в Пахтакоре
© Sputnik
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"На различных сайтах и в социальных сетях была распространена информация о смене тренерского штаба футбольного клуба "Пахтакор". Эта информация является недействительной", — заявили в ФК.

Руководство клуба пока не приняло решение по этому вопросу, подчеркивается в публикации. 

Бывший главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе объявил об уходе с поста, который занимал с лета 2017 года, в конце декабря. В своем прощальном послании он поблагодарил клуб, фанатов, игроков, персонал, пожелал футболистам оставаться сильными и побеждать.

Под руководством Арвеладзе команда выиграла все награды 2019 и 2020 годов.

Теги:
Узбекистан, спорт, футбол, ФК "Пахтакор"



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