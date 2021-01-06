"Пахтакор" прокомментировал слухи об изменениях в тренерском штабе

"На различных сайтах и в социальных сетях была распространена информация о смене тренерского штаба футбольного клуба "Пахтакор". Эта информация является недействительной", — заявили в ФК.
Руководство клуба пока не приняло решение по этому вопросу, подчеркивается в публикации.
Бывший главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе объявил об уходе с поста, который занимал с лета 2017 года, в конце декабря. В своем прощальном послании он поблагодарил клуб, фанатов, игроков, персонал, пожелал футболистам оставаться сильными и побеждать.
Под руководством Арвеладзе команда выиграла все награды 2019 и 2020 годов.
Договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих энергорынков по трем направлениям — электроэнергия, природный газ, нефть и нефтепродукты — при проведении скоординированной политики с учетом обеспечения энергобезопасности.