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Элдор Шомуродов после забитого гола во время футбольного матча между ФК Дженоа и Пармой

Гол Шомуродова не спас "Дженоа" от поражения в матче против "Сассуоло"

AP / Tano Pecoraro
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210107/15742687/-Gol-Shomurodova-ne-spas-Dzhenoa-ot-porazheniya-v-matche-protiv-Sassuolo-.html

После 16 туров "Сассуоло" набрал 29 очков и занял промежуточное четвертое место, "Дженоа" с 11 очками расположился на 19 строчке и остался в аутсайдерах.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Футбольный клуб "Дженоа" не смог набрать очки в выездном матче 16 тура чемпионата Италии против "Сассуоло". Хозяева победили со счетом 2:1, сообщает портал "Футбол России".

Первая половина матча показала нулевой результат. Однако на 52 минуте второго тайма полузащитник "Сассуоло" Джереми Бога открыл счет, забив гол в ворота соперников. На 64 минуте "Дженоа" отыгрался благодаря голу экс-нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова. Узбекский форвард замкнул головой верховую подачу Паоло Гильоне. Но увезти ничью гости так и не смогли. На 83 минуте матча Джакомо Распадори после фланговой подачи Бога также головой отправил в ворота победный для хозяев мяч, тем самым разрешив судьбу игры.
Элдор Шомуродов забил первый гол в новом клубе
Youtube / Serie A
С разворота в уголок: первый гол Шомуродова в Италии — видео

Известно, что после 16 туров "Сассуоло" набрал 29 очков и занял промежуточное четвертое место, "Дженоа" с 11 очками расположился на 19 строчке и остался в аутсайдерах.

Напомним: в начале октября прошлого года итальянский футбольный клуб "Дженоа" объявил о трансфере игрока "Ростова" и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. По данным портала Transfermarkt, клуб из Генуи заплатил за узбекистанского нападающего 7,5 миллиона евро. После перехода Шомуродов стал вторым по уровню зарплаты в "Дженоа". Без вычета налогов он будет получать 1,3 млн евро в год.

Теги:
узбекистанец, Италия, Футбол, Элдор Шомуродов



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