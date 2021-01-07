00:55 08 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск

Алексей Ягудин выступил с программой "Зима" в Ташкенте — видео

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
Получить короткую ссылку
87920
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/07/15744468.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210107/15744261/Aleksey-Yagudin-vystupil-s-programmoy-Zima-v-Tashkente--video.html

В четверг в столице состоялось открытие катка около ГАБТ имени Алишера Навои. Гвоздем программы стало выступление российского фигуриста с его знаменитой программой "Зима".

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил со своей программой "Зима" на открытии городского центрального катка в Ташкенте.

Открытый каток впервые установили в Ташкенте. Конструкцию площадью 800 квадратных метров привезли из Москвы и смонтировали прямо перед ступеньками входа в Государственный академический большой театр имени Алишера Навои. Инициатором проекта выступил Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана.

"Учитывая, что 2021 год объявлен в нашей стране "Годом поддержки молодежи и защиты здоровья населения", реализация этого проекта своевременна", — сказал на открытии вице-премьер, глава Госкомтуризма РУз Азиз Абдухакимов.

Каток под открытым небом в Ташкенте
Пресс-служба хокимията Ташкента
Каток под открытым небом в Ташкенте

Гвоздем программы открытия арены стало выступление Ягудина с его знаменитой программой "Зима", где он на этот раз вышел на лед вместе с юными воспитанниками школы фигурного катания Узбекистана.

"Я уверен, что открытый каток не только принесет радость тысячам жителей и гостей Ташкента, но повысит интерес к зимним видам спорта в Узбекистане" , — сказал Ягудин на церемонии открытия арены.

По замыслу организаторов, каток сможет работать в Ташкенте целый месяц даже при температуре плюс 15 градусов. Пока такое потепление столице Узбекистана не грозит — в республику на этой неделе пришел холодный антициклон из Сибири, температура даже днем не поднимается выше пяти градусов мороза.

  • Выступление молодых фигуристов
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Зрители ледового шоу у театра Алишера Навои
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Участники хоккейной команды "Бинокор"
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Амир Искагов - обладатель сертификата для приобретения хоккейного инвентаря
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
1 / 4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выступление молодых фигуристов

За время работы в концертной зоне катка состоится фестиваль танцевальной, рок-музыки и рэпа, а на самой ледовой площадке — юношеский чемпионат Узбекистана по хоккею, танцевальное шоу. Вход в развлекательную зону и на каток со своими коньками организаторы объявили бесплатным, для остальных будет открыт пункт проката аксессуаров для катания.

Теги:
фигурист, фигурное катание, Узбекистан, Алексей Ягудин, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Флаги, оружие, разбитые стекла и мебель: штурм Капитолия в Вашингтоне — фото
Бизнес-локдаун: как в странах СНГ пандемия открыла людям новые возможности
Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
Как преодолеть зависимость от погоды

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться