Алексей Ягудин выступил с программой "Зима" в Ташкенте — видео

В четверг в столице состоялось открытие катка около ГАБТ имени Алишера Навои. Гвоздем программы стало выступление российского фигуриста с его знаменитой программой "Зима".

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил со своей программой "Зима" на открытии городского центрального катка в Ташкенте.

Открытый каток впервые установили в Ташкенте. Конструкцию площадью 800 квадратных метров привезли из Москвы и смонтировали прямо перед ступеньками входа в Государственный академический большой театр имени Алишера Навои. Инициатором проекта выступил Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана.

"Учитывая, что 2021 год объявлен в нашей стране "Годом поддержки молодежи и защиты здоровья населения", реализация этого проекта своевременна", — сказал на открытии вице-премьер, глава Госкомтуризма РУз Азиз Абдухакимов.

Пресс-служба хокимията Ташкента Каток под открытым небом в Ташкенте

Гвоздем программы открытия арены стало выступление Ягудина с его знаменитой программой "Зима", где он на этот раз вышел на лед вместе с юными воспитанниками школы фигурного катания Узбекистана.

"Я уверен, что открытый каток не только принесет радость тысячам жителей и гостей Ташкента, но повысит интерес к зимним видам спорта в Узбекистане" , — сказал Ягудин на церемонии открытия арены.

По замыслу организаторов, каток сможет работать в Ташкенте целый месяц даже при температуре плюс 15 градусов. Пока такое потепление столице Узбекистана не грозит — в республику на этой неделе пришел холодный антициклон из Сибири, температура даже днем не поднимается выше пяти градусов мороза.

Выступление молодых фигуристов © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Зрители ледового шоу у театра Алишера Навои © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Участники хоккейной команды "Бинокор" © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Амир Искагов - обладатель сертификата для приобретения хоккейного инвентаря © Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 4 © Sputnik / Рамиз Бахтияров Выступление молодых фигуристов

За время работы в концертной зоне катка состоится фестиваль танцевальной, рок-музыки и рэпа, а на самой ледовой площадке — юношеский чемпионат Узбекистана по хоккею, танцевальное шоу. Вход в развлекательную зону и на каток со своими коньками организаторы объявили бесплатным, для остальных будет открыт пункт проката аксессуаров для катания.