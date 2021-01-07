Алексей Ягудин выступил с программой "Зима" в Ташкенте — видео

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил со своей программой "Зима" на открытии городского центрального катка в Ташкенте.
Открытый каток впервые установили в Ташкенте. Конструкцию площадью 800 квадратных метров привезли из Москвы и смонтировали прямо перед ступеньками входа в Государственный академический большой театр имени Алишера Навои. Инициатором проекта выступил Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана.
"Учитывая, что 2021 год объявлен в нашей стране "Годом поддержки молодежи и защиты здоровья населения", реализация этого проекта своевременна", — сказал на открытии вице-премьер, глава Госкомтуризма РУз Азиз Абдухакимов.
Гвоздем программы открытия арены стало выступление Ягудина с его знаменитой программой "Зима", где он на этот раз вышел на лед вместе с юными воспитанниками школы фигурного катания Узбекистана.
"Я уверен, что открытый каток не только принесет радость тысячам жителей и гостей Ташкента, но повысит интерес к зимним видам спорта в Узбекистане" , — сказал Ягудин на церемонии открытия арены.
По замыслу организаторов, каток сможет работать в Ташкенте целый месяц даже при температуре плюс 15 градусов. Пока такое потепление столице Узбекистана не грозит — в республику на этой неделе пришел холодный антициклон из Сибири, температура даже днем не поднимается выше пяти градусов мороза.
- Выступление молодых фигуристов© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Зрители ледового шоу у театра Алишера Навои© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Участники хоккейной команды "Бинокор"© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Амир Искагов - обладатель сертификата для приобретения хоккейного инвентаря© Sputnik / Рамиз Бахтияров
За время работы в концертной зоне катка состоится фестиваль танцевальной, рок-музыки и рэпа, а на самой ледовой площадке — юношеский чемпионат Узбекистана по хоккею, танцевальное шоу. Вход в развлекательную зону и на каток со своими коньками организаторы объявили бесплатным, для остальных будет открыт пункт проката аксессуаров для катания.