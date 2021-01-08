"Ювентус" планирует приобрести узбекского форварда Шомуродова

В настоящее время руководство туринского клуба находится в поиске нового игрока на подмену Альваро Мораты. Сейчас глава ФК изучает возможности игроков Серии А.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. По информации итальянских СМИ, "Ювентус" присматривается к 25-летнему форварду "Дженоа" Элдору Шомуродову.

В настоящее время руководство туринского клуба находится в поиске нового игрока на подмену Альваро Мораты. Сейчас глава "Ювентуса" изучает возможности игроков Серии А.

Отмечается, что ФК не рассматривает полноценную покупку узбекского футболиста из-за ограничения денежных средств, но готов взять его в аренду.

По мнению спортивного комментатора Алексея Дурново, для Шомуродова было бы лучше остаться в "Дженоа", так как команда живет борьбой за 17-е место, придерживаясь философии: умрем, но не вылетим. В туринском клубе для него может вовсе не быть игровых минут.

"<В "Ювентусе"> Шомуродов сможет выйти на поле лишь в том случае, если что-то случится с Роналду, Моратой и Дибалой и при этом у Пирло не возникнет соблазна передвинуть на эти позиции условного Кьезу или даже Кулушевски. То есть глубокий запас", - объясняет эксперт.

Как считает Дурново, узбекскому форварду лучше было бы играть в команде с менее брутальной конкуренцией, чем в "Юве" и с менее туманными турнирными перспективами, чем "Дженоа", например, в "Болонье", "Вероне", "Беневенто", "Парме" или в "Сассуоло".

Также спортивный комментатор отмечает, что в случае если ФК "Дженоа" все-таки вылетит, то его состав мгновенно растащат, и Шомуродов с неплохой игрой и достаточно высоким игровым интеллектом быстро найдет себе пригодный для игры и жизни итальянский клуб.

Напомним, нападающий сборной Узбекистана играет первый сезон в чемпионате Италии. В октябре прошлого года он перешел в "Дженоа" из "Ростова" и провел за новый клуб 11 матчей: он забил два мяча и сделал две результативные передачи.