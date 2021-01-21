Форвард "Дженоа" Шомуродов дал интервью юному блогеру из России — видео

Максим Истомин болеет за "Ростов" и является фанатом Шомуродова, которому он посвятил девять последних сюжетов на своем канале.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. ФК "Дженоа" опубликовал на официальном канале в YouTube необычное интервью нападающего Элдора Шомуродова с 13-летним блогером. Форвард футбольного клуба из Генуи ответил на вопросы Максима Истомина - юного спортивного комментатора, пристально следящего за успехами бывшего игрока "Ростова" в Италии.

В ходе активной беседы Шомуродов рассказал о своих впечатлениях и семье, а также дал советы начинающим футболистам.

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Максим болеет за "Ростов" и является фанатом Шомуродова, которому он посвятил девять последних сюжетов на своем канале. Самое популярное видео набрало более 76 тысяч просмотров и ролик заметили в "Дженоа".