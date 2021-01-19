"Ювентус" все-таки вел переговоры с "Дженоа" по вопросу трансфера Шомуродова

Туринский клуб в поисках такого игрока, который по своим характеристикам отличался бы от нынешних нападающих "Ювентуса" - Мораты, Криштиану Роналду, Пауло Дибалы.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Туринский "Ювентус" обсудил с "Дженоа" возможный переход нападающего сборной Узбекистана по футболу Элдора Шомуродова, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Сalciomercato.

В январе "Ювентус" намеревался приобрести 25-летнего форварда из Узбекистана у "Дженоа". При этом чемпионы Италии рассматривают его в качестве подмены Альваро Морате.

Туринский клуб ищет нападающего, который по своим характеристикам отличался бы от нынешних игроков атаки "Ювентуса" Мораты, Криштиану Роналду, Пауло Дибалы.

На днях спортивный директор "Ювентуса" заявил, что итальянский гранд пока не нуждается в усилении в лице узбекистанского форварда. По его словам, в настоящее время команда конкурентоспособна. И руководство клуба не спешит усиливать позиции.

В начале октября прошлого года итальянский футбольный клуб "Дженоа" объявил о трансфере игрока "Ростова" из сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. По данным портала Transfermarkt, клуб из Генуи заплатил за узбекистанского нападающего 7,5 миллиона евро. После перехода Шомуродов стал вторым по уровню зарплаты в "Дженоа". Без вычета налогов он будет получать 1,3 млн евро в год.