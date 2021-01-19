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Элдор Шомуродов после забитого гола во время футбольного матча между ФК Дженоа и Пармой

"Ювентус" все-таки вел переговоры с "Дженоа" по вопросу трансфера Шомуродова

AP / Tano Pecoraro
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20210119/15818000/Yuventus-vse-taki-vel-peregovory-s-Dzhenoa-po-voprosu-transfera-Shomurodova.html

Туринский клуб в поисках такого игрока, который по своим характеристикам отличался бы от нынешних нападающих "Ювентуса" - Мораты, Криштиану Роналду, Пауло Дибалы.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Туринский "Ювентус" обсудил с "Дженоа" возможный переход нападающего сборной Узбекистана по футболу Элдора Шомуродова, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Сalciomercato.

В январе "Ювентус" намеревался приобрести 25-летнего форварда из Узбекистана у "Дженоа". При этом чемпионы Италии рассматривают его в качестве подмены Альваро Морате.

Туринский клуб ищет нападающего, который по своим характеристикам отличался бы от нынешних игроков атаки "Ювентуса" Мораты, Криштиану Роналду, Пауло Дибалы.

Элдор Шомуродов во время игры
Genoa CFC
Футбольное "Эльдорадо": итальянская пресса в восторге от Шомуродова

На днях спортивный директор "Ювентуса" заявил, что итальянский гранд пока не нуждается в усилении в лице узбекистанского форварда. По его словам, в настоящее время команда конкурентоспособна. И руководство клуба не спешит усиливать позиции.

В начале октября прошлого года итальянский футбольный клуб "Дженоа" объявил о трансфере игрока "Ростова" из сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. По данным портала Transfermarkt, клуб из Генуи заплатил за узбекистанского нападающего 7,5 миллиона евро. После перехода Шомуродов стал вторым по уровню зарплаты в "Дженоа". Без вычета налогов он будет получать 1,3 млн евро в год.

Теги:
Футбол, Италия, Элдор Шомуродов



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