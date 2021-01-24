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Махмуд Мурадов нокаутом одолел соперника в своем третьем поединке в UFC

Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210124/15850364/Makhmud-Muradov-nokautom-odolel-sopernika-v-svoem-tretem-poedinke-v-UFC.html

Это был третий бой узбекистанского спортсмена в рамках промоушена UFC - он одолел соперника в третьем раунде техническим нокаутом.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 одержал победу над американцем Эндрю Санчесом.

Это был третий бой узбекистанского спортсмена в рамках промоушена UFC - он одолел соперника в третьем раунде техническим нокаутом, оформив, таким образом, третью победу в UFC подряд.

Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.

Теги:
Узбекистан, поединок, спорт, Махмуд Мурадов



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