Махмуд Мурадов нокаутом одолел соперника в своем третьем поединке в UFC

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Это был третий бой узбекистанского спортсмена в рамках промоушена UFC - он одолел соперника в третьем раунде техническим нокаутом.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 одержал победу над американцем Эндрю Санчесом.
Это был третий бой узбекистанского спортсмена в рамках промоушена UFC - он одолел соперника в третьем раунде техническим нокаутом, оформив, таким образом, третью победу в UFC подряд.
Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.