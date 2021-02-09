08:42 09 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск

"Навбахор" сыграет в товарищеском матче с ФК "Урал" в Турции

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210209/15963327/Navbakhor-sygraet-v-tovarischeskom-matche-s-FK-Ural-v-Turtsii.html

Урал" 15 февраля проведет матч против казанского "Рубина", а на следующий день сыграет с "Навбахором".

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Футболисты "Урала" сыграют на втором сборе в Турции с узбекским "Навбахором", сообщается на сайте екатеринбургской команды.

"Урал" 10 февраля сыграет с черногорской "Зетой", спустя день встретится с тольяттинским "Акроном", 15 февраля проведет матч против казанского "Рубина", а на следующий день сыграет с "Навбахором".

СМИ: Канчельскис вновь покинул пост главного тренера "Навбахора" >>

Напомним, в октябре прошлого года бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис в очередной раз покинул пост главного тренера футбольного клуба "Навбахор".

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Футболист, футбол, Футбол, Спортсмен, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Ужасающее зрелище: в Индии сошел смертоносный гималайский ледник
Потребительская корзина
Сыт, здоров, ухожен: сколько денег нужно узбекистанцу для комфортной жизни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться