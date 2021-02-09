"Навбахор" сыграет в товарищеском матче с ФК "Урал" в Турции

Урал" 15 февраля проведет матч против казанского "Рубина", а на следующий день сыграет с "Навбахором".

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Футболисты "Урала" сыграют на втором сборе в Турции с узбекским "Навбахором", сообщается на сайте екатеринбургской команды.

"Урал" 10 февраля сыграет с черногорской "Зетой", спустя день встретится с тольяттинским "Акроном", 15 февраля проведет матч против казанского "Рубина", а на следующий день сыграет с "Навбахором".

СМИ: Канчельскис вновь покинул пост главного тренера "Навбахора" >>

Напомним, в октябре прошлого года бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис в очередной раз покинул пост главного тренера футбольного клуба "Навбахор".