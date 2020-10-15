СМИ: Канчельскис вновь покинул пост главного тренера "Навбахора"

Российский тренер возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года, в июне 2019-го в клубе сообщили о том, что наставник покинул свой пост. А спустя всего два месяца после отставки Андрей Канчельскис возобновил работу в клубе.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис в очередной раз покинул пост главного тренера футбольного клуба "Навбахор", передает sports.uz со ссылкой на страницу зарубежного специалиста в социальной сети LinkedIn.

"Мне жаль, что моя карьера в "Навбахоре" подошла к концу. Я хотел закончить сезон с этой командой и посмотреть, где мы сможем завершить турнир. Но не все в жизни происходит так, как вы думаете, особенно в наше время", – написал Канчельскис.

Напомним, российский тренер возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года, в июне 2019-го в клубе сообщили о том, что наставник покинул свой пост. А спустя всего два месяца после отставки Андрей Канчельскис возобновил работу в клубе "Навбахор".

Сейчас клуб занимает 7-е место в чемпионате Узбекистана.