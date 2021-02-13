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Жасур Яхшибоев

Еще одного узбекистанца пригласили играть в европейский футбольный клуб

ФК "Энергетик - БГУ"
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20210213/15994379/Esche-odnogo-uzbekistantsa-priglasili-igrat-v-evropeyskiy-futbolnyy-klub.html

Яхшибаев, выступавший за "Энергетик-БГУ" и "Шахтер" в чемпионате Беларуси, был признан самым полезным игроком сезона и занял второе место в соревновании за звание лучшего бомбардира.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Джасурбек Яхшибоев продолжит карьеру в составе чемпионов Польши, футбольного клуба "Легия", пишут спортивные СМИ Беларуси, где ранее играл легионер из Узбекистана. 

Жасур Яхшибоев
ФК "Энергетик - БГУ"
Яхшибоев вновь возглавил список лучших бомбардиров Беларуси

Сообщается, что Яхшибаев, выступавший за "Энергетик-БГУ" и "Шахтер" в чемпионате Беларуси, был признан самым полезным игроком сезона и занял второе место в соревновании за звание лучшего бомбардира.

Напомним, летом прошлого года форвард Джасурбек Яхшибоев на правах аренды перешел из "Пахтакора" (Узбекистан) в беларусский "Шахтер". Срок арендного соглашения был рассчитан до конца текущего сезона. Узбекистанец выступал под номером 22.

Теги:
Джасурбек Яхшибоев, Узбекистан, Беларусь, Футбол



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