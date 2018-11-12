Посол: поток российских туристов в Узбекистан возрос в 1,3 раза

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистан с января по сентябрь принял 350 тысяч туристов из России, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов на презентации туристического потенциала страны в Новосибирске.

"За девять месяцев года в целом в стране количество посетителей увеличилось до 3,9 миллиона. Из России только за девять месяцев количество туристов достигло около 350 тысяч человек. В прошлом году это было 270 тысяч", - сказал посол РИА Новости.

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По данным делегации Узбекистана, за весь прошлый год в республику прибыло 1,9 миллиона туристов. Асадов отметил, что Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана развернул активную работу по привлечению туристов: только в январе-сентябре этого года в стране начали работать более 190 новых туроператоров, тогда как еще в 2017 году их было всего 128.

По словам посла, страна значительно упростила визовый режим. Кроме того, сейчас граждане 101 государства могут провести в Узбекистане пять дней вообще без визы, а количество стран с безвизовым режимом въезда в республику увеличилось до 17. В это число входит и Россия.

"На днях Москву посетила делегация парламента Узбекистана. Когда наши парламентарии обсуждали перспективы международного сотрудничества, они специально остановились на туризме. Была выдвинута идея детского туризма. Узбекистан имеет большие возможности для отдыха детей. Думаю, что этот вид туризма позволил бы молодому поколению россиян познакомиться с республикой и наши дети смогли бы посещать Россию", - сказал Асадов.

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В свою очередь глава Минэкономразвития Новосибирской области Ольга Молчанова отметила, что взаимный туризм Узбекистана и этого сибирского региона России имеет большой потенциал развития, а также есть все возможности для увеличения товарооборота региона с республикой. Новосибирская область заинтересована в узбекских тканях, овощах и фруктах и готова поставлять самую различную продукцию, в том числе средства защиты растений и медоборудование. В Новосибирской области сейчас учатся 267 студентов из Узбекистана.

Делегация Узбекистана для презентации туристического потенциала республики в рамках проекта "Путешествуй по Узбекистану!" также посетит Екатеринбург, Уфу и Казань.