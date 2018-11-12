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Стамбул, Турция

Турция увеличила для узбекистанцев срок безвизового пребывания

© Sputnik / Руслан Кривобок
Туризм
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Ранее узбекистанцы могли находиться на территории Турции без визы только 30 дней.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Граждане Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Ливии теперь могут находиться в Турции без визы в течение 90 дней, следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как следует из документа, гражданам перечисленных стран разрешено быть в Турции без визы 90 дней через каждые полгода (180 дней).

Ранее 90-дневный безвизовый режим в Турции из стран Центральной Азии действовал только для граждан Кыргызстана, узбекистанцы могли находиться там без визы только 30 дней.

Напомним, Узбекистан в 2018 году значительно упростил визовый режим. Сейчас граждане 101 государства могут провести в Узбекистане пять дней вообще без визы, а количество стран с безвизовым режимом въезда в республику увеличилось до 17.




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