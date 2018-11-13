Полеты в Узбекистан могут стать более доступными уже через полгода

Сейчас республика решает проблемы логистики, что сделает авиарейсы более дешевыми.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Узбекистан решает вопрос доступности авиаперелетов в страну, которые на сегодняшний день дорогие, сообщил журналистам заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма Ботиржон Нуруллаев.

"У нас сегодня имеются проблемы в плане логистики. Многие жалуются, что авиаперелеты очень дорогие. Мы сейчас активно над этим работаем. Решаются эти вопросы", - сказал Нуруллаев.

По его словам, улучшения будут заметны уже через полгода.

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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов сообщил журналистам во вторник, что в Свердловскую область приехали представители порядка 10 крупных компаний, а также представители Госкомтуризма Узбекистана.

"Они будут предлагать тот туристический пакет, который имеется, будут вместе обсуждать какие-то новые пакеты, которые были бы удобны для российского туриста. Проведенные исследования показывают, что Узбекистан становится очень популярным для проведения зимних каникул", - сказал посол.

По его словам, во вторник между Свердловской областью и Узбекистаном будет подписан ряд соглашений.