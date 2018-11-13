Узбекский пограничник продлил рабочий день ради греческого путешественника

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Греческий путешественник Бабис Бизас, посетивший все страны ООН и попавший в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал Sputnik Греция о приключениях на границе Таджикистана и Узбекистана.
Сейчас в Организацию Объединенных Наций входят 193 государства. В 2004 году Бабис Бизас посетил все эти страны, что позволило ему завоевать место в Книге мировых рекордов Гиннесса. Но на этом греческий путешественник не остановился. Греческий Магеллан посетил 170 островов Тихого океана, отправился на Северный и Южный полюс, был в отдаленных уголках Сибири и доплыл на паруснике до Антарктических островов.
Путешественник отметил, что самую вкусную еду он попробовал в Азербайджане.
"Не понимаю, как они не сделали из своей кухни бренд. В Азербайджане самая вкусная кухня, тонущая в ароматах, с невероятными вкусовыми сочетаниями различных продуктов с мясом, йогуртом, специями и свежими травами", - добавил он.
Напомним, протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. В конце марта этого года вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.