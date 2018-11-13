Узбекский пограничник продлил рабочий день ради греческого путешественника

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Греческий путешественник Бабис Бизас, посетивший все страны ООН и попавший в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал Sputnik Греция о приключениях на границе Таджикистана и Узбекистана.

Сейчас в Организацию Объединенных Наций входят 193 государства. В 2004 году Бабис Бизас посетил все эти страны, что позволило ему завоевать место в Книге мировых рекордов Гиннесса. Но на этом греческий путешественник не остановился. Греческий Магеллан посетил 170 островов Тихого океана, отправился на Северный и Южный полюс, был в отдаленных уголках Сибири и доплыл на паруснике до Антарктических островов.

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© Facebook / Бабис Бизас Греческий путешественник Бабис Бизас

"Сложно было, когда мы посещали страны Центральной Азии после советского периода. Мы вышли из бесконечных гор Таджикистана, чтобы достичь равнины Узбекистана. Но нам не сказали, что граница вечером закрыта, а мы прибыли через 2 часа после ее закрытия. Мы нашли офицера, мы объяснили ему проблему. Он проявил понимание и позвал офицера на узбекской границе, поскольку до сих пор они были коллегами. Вдруг мы увидели, как зажглись огни на узбекской таможне, сотрудник вернулся из кафе и открыл границу для нас", - рассказал Бизас.

Путешественник отметил, что самую вкусную еду он попробовал в Азербайджане.

"Не понимаю, как они не сделали из своей кухни бренд. В Азербайджане самая вкусная кухня, тонущая в ароматах, с невероятными вкусовыми сочетаниями различных продуктов с мясом, йогуртом, специями и свежими травами", - добавил он.

Напомним, протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. В конце марта этого года вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.