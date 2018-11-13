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КПП Равот на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадам, архивное фото

Узбекский пограничник продлил рабочий день ради греческого путешественника

© Sputnik / Амир Исаев
Туризм
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Греческий путешественник Бабис Бизас посетил все страны, входящие в ООН, и попал в Книгу мировых рекордов Гиннесса.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Греческий путешественник Бабис Бизас, посетивший все страны ООН и попавший в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал Sputnik Греция о приключениях на границе Таджикистана и Узбекистана.

Сейчас в Организацию Объединенных Наций входят 193 государства. В 2004 году Бабис Бизас посетил все эти страны, что позволило ему завоевать место в Книге мировых рекордов Гиннесса. Но на этом греческий путешественник не остановился. Греческий Магеллан посетил 170 островов Тихого океана, отправился на Северный и Южный полюс, был в отдаленных уголках Сибири и доплыл на паруснике до Антарктических островов.

Кпп на границе
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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"Сложно было, когда мы посещали страны Центральной Азии после советского периода. Мы вышли из бесконечных гор Таджикистана, чтобы достичь равнины Узбекистана. Но нам не сказали, что граница вечером закрыта, а мы прибыли через 2 часа после ее закрытия. Мы нашли офицера, мы объяснили ему проблему. Он проявил понимание и позвал офицера на узбекской границе, поскольку до сих пор они были коллегами. Вдруг мы увидели, как зажглись огни на узбекской таможне, сотрудник вернулся из кафе и открыл границу для нас", - рассказал Бизас.

Греческий путешественник Бабис Бизас
© Facebook / Бабис Бизас
Греческий путешественник Бабис Бизас

Путешественник отметил, что самую вкусную еду он попробовал в Азербайджане.

"Не понимаю, как они не сделали из своей кухни бренд. В Азербайджане самая вкусная кухня, тонущая в ароматах, с невероятными вкусовыми сочетаниями различных продуктов с мясом, йогуртом, специями и свежими травами", - добавил он.

Напомним, протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. В конце марта этого года вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.




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