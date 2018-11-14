В Ферганской области планируют создать аналог Золотого кольца

Планируется создать сеть транспортных маршрутов, связывающих территорию Ферганской долины с Ташкентом, построить кемпинги и мотели, отвечающие международным стандартам, реконструировать туристические объекты.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Ферганской долине на востоке Узбекистана могут создать аналог российского туристического Золотого кольца.

Соответствующий проект Госкомитета по развитию туризма страны опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Проект включен в концепцию развития туризма в республике на 2019-2025 годы.

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На сайте указывается, что проект развития туристского потенциала Ферганской долины по принципу "Золотое кольцо" планируется подготовить к декабрю 2019 года с привлечением зарубежного технического содействия и финансовых средств.

По задумке комитета, данная мера будет способствовать развитию туристской и сопутствующей инфраструктуры в Ферганской долине, увеличению потока иностранных туристов, а также их пребывания (ночевок в средствах размещения) в долине.

В рамках проекта планируется создать сеть транспортных маршрутов, связывающих территорию долины с Ташкентом, построить кемпинги и мотели, отвечающие международным стандартам, реконструировать туристические объекты.

Ферганская долина – наиболее густонаселенная территория трех областей на востоке Узбекистана (Андижанской, Наманганской и Ферганской). По долине проходил главный торговый маршрут из Китая в Европу - Великий Шелковый путь.

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На территории области находятся многочисленные памятники исламской и буддийской религий, также сохранились традиции древних ремесел и художественных промыслов.

Золотое кольцо России — туристский маршрут, проходящий по древним городам России, центрам народных ремесел, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры.