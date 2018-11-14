Революционные меры: на что готов Узбекистан ради миллионов туристов

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik, Антон Курилкин. Узбекистан намерены довести доходы от туризма до двух миллиардов долларов в год до 2025 года. Для достижения этой впечатляющей цифры планируется провести масштабную реформу – начиная от ликвидации монополии национальной авиакомпании и заканчивая масштабными изменениями законов.
Sputnik Узбекистан изучил концепцию развития туротрасли республики.
Почему туристы не так активно едут в Узбекистан
Поток туристов в Узбекистан, стоило только упростить визовый режим и правила пребывания гостей, подскочил более чем на треть – и при этом 80% приезжающих в — граждане соседних стран, а не из России или Европы.
Авторы документа, не пытаясь приукрасить ситуацию, напрямую говорят: турпоток в Узбекистан станет еще больше, если решить ряд проблем, связанных с дороговизной авиабилетов, отсутствием инфраструктуры и недостаточной информации о стране за рубежом.
Для решения первого вопроса чиновники предлагают отменить монополию национальной авиакомпании, разделив ее на три конкурирующие структуры: непосредственно авиаперевозчика, регулирующий орган и управляющую аэропортами организацию.
Инициаторы нововведений подчеркивают, что в Узбекистане, где несколько регионов обладают огромными туристическими возможностями, нет прямого авиасообщения между городами, все полеты выполняются через Ташкент, не хватает железнодорожных составов и современных трасс между культурно-историческими центрами, а также удобных автобусных маршрутов.
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Еще одна крупная проблема туризма в Узбекистане — сезонность и связанные с этим инфраструктурные издержки: забитые до отказа туристами в марте-июне и в сентябре-ноябре гостиницы в остальное время года пустуют. Изменить ситуацию планируется за счет увеличения числа мест размещения и диверсификации направлений отдыха в республике.
Возможности и риски реформ
"Разумеется, при иной структуре управления аэропортами или сервисным обслуживанием воздушных судов будет и конкуренция, и борьба за клиента или экономических партнеров. Однако вопрос в том, сможет ли государственный перевозчик выдержать конкуренцию с другими игроками рынка. Многие европейские страны потеряли в свое время свои национальные авиакомпании", — заметил эксперт.
В любом случае, уверен он, эти преобразования назрели давно и при правильном ходе реформ дадут положительный эффект и существенно оживят отрасль. Пассажиры и потенциальные туристы получат богатый выбор, а значит и конкурентные цены. Главное, чтобы этот непростой для государства шаг все-таки был сделан.
Туристов больше — цены ниже
Два миллиарда долларов в 2025 году – такую цель для туристической отрасли ставят разработчики документа. С учетом того, что уже сейчас объем прибыли оценивается в 951 миллион, заявленные показатели вполне реалистичны. Число гостей к этому сроку тоже должно вырасти - до семи с лишним миллионов человек ежегодно.
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Для привлечения туристов пересмотрят и ценовую политику на те же авиаперелеты — среднюю стоимость билета намерены снизить до 150 долларов за счет лоукостеров. А чтобы места в республике хватило всем, количество отелей вырастет чуть ли ни вдвое — с нынешних 850 до 1600.
Отдельный пакет предложений касается кадровой политике в сфере туризма. Работать будут и на стадии обучения в вузах, и с уже состоявшимися профессионалами отрасли, а для гидов, проводников и сотрудников турфирм и гостиниц разработают стандарты и квалификационные требования.
В итоге, получился не просто аналитический доклад о проблемных моментах в туриндустрии, но полноценная дорожная карта для их решения с четкими предложениями и действиями по каждому направлению.
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Концепция выходит далеко за рамки рекреативной отрасли, затрагивая смежные сферы экономики страны – транспортную и строительную. А главное — чиновники готовы менять законодательство в сторону упрощения и либерализации отдельных норм и положений. Ведь желание гостя на Востоке – это закон.