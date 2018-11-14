Революционные меры: на что готов Узбекистан ради миллионов туристов

За семь лет Узбекистан намерен увеличить турпоток в полтора раза, а доходы в этой сфере — более чем вдвое. Однако для этого потребуются не только инфраструктурные проекты, но и существенные изменения в законодательстве.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik, Антон Курилкин. Узбекистан намерены довести доходы от туризма до двух миллиардов долларов в год до 2025 года. Для достижения этой впечатляющей цифры планируется провести масштабную реформу – начиная от ликвидации монополии национальной авиакомпании и заканчивая масштабными изменениями законов.

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Почему туристы не так активно едут в Узбекистан

Поток туристов в Узбекистан, стоило только упростить визовый режим и правила пребывания гостей, подскочил более чем на треть – и при этом 80% приезжающих в — граждане соседних стран, а не из России или Европы.

Авторы документа, не пытаясь приукрасить ситуацию, напрямую говорят: турпоток в Узбекистан станет еще больше, если решить ряд проблем, связанных с дороговизной авиабилетов, отсутствием инфраструктуры и недостаточной информации о стране за рубежом.

Для решения первого вопроса чиновники предлагают отменить монополию национальной авиакомпании, разделив ее на три конкурирующие структуры: непосредственно авиаперевозчика, регулирующий орган и управляющую аэропортами организацию.

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Аналогичные проблемы есть и у национальной железнодорожной программы, и у автомобильных перевозчиков, считают авторы документа.

Инициаторы нововведений подчеркивают, что в Узбекистане, где несколько регионов обладают огромными туристическими возможностями, нет прямого авиасообщения между городами, все полеты выполняются через Ташкент, не хватает железнодорожных составов и современных трасс между культурно-историческими центрами, а также удобных автобусных маршрутов.

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Еще одна крупная проблема туризма в Узбекистане — сезонность и связанные с этим инфраструктурные издержки: забитые до отказа туристами в марте-июне и в сентябре-ноябре гостиницы в остальное время года пустуют. Изменить ситуацию планируется за счет увеличения числа мест размещения и диверсификации направлений отдыха в республике.

Возможности и риски реформ

Пожалуй, самая радикальная и многообещающая с точки зрения результатов реформа предложена в сфере авиаперевозок. Многолетний монополист отрасли "Узбекистон хаво йуллари" в скором времени может разделиться сразу на три структуры, отвечающие за разные сферы. По мнению исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, это дает надежду на оживление отрасли за счет здоровой конкуренции, но несет определенные риски.

"Разумеется, при иной структуре управления аэропортами или сервисным обслуживанием воздушных судов будет и конкуренция, и борьба за клиента или экономических партнеров. Однако вопрос в том, сможет ли государственный перевозчик выдержать конкуренцию с другими игроками рынка. Многие европейские страны потеряли в свое время свои национальные авиакомпании", — заметил эксперт.

В любом случае, уверен он, эти преобразования назрели давно и при правильном ходе реформ дадут положительный эффект и существенно оживят отрасль. Пассажиры и потенциальные туристы получат богатый выбор, а значит и конкурентные цены. Главное, чтобы этот непростой для государства шаг все-таки был сделан.

Туристов больше — цены ниже

Два миллиарда долларов в 2025 году – такую цель для туристической отрасли ставят разработчики документа. С учетом того, что уже сейчас объем прибыли оценивается в 951 миллион, заявленные показатели вполне реалистичны. Число гостей к этому сроку тоже должно вырасти - до семи с лишним миллионов человек ежегодно.

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Для привлечения туристов пересмотрят и ценовую политику на те же авиаперелеты — среднюю стоимость билета намерены снизить до 150 долларов за счет лоукостеров. А чтобы места в республике хватило всем, количество отелей вырастет чуть ли ни вдвое — с нынешних 850 до 1600.

Отдельный пакет предложений касается кадровой политике в сфере туризма. Работать будут и на стадии обучения в вузах, и с уже состоявшимися профессионалами отрасли, а для гидов, проводников и сотрудников турфирм и гостиниц разработают стандарты и квалификационные требования.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Лоукостеры и новые отели: как Узбекистан намерен привлечь 7 млн туристов

В республике разработают онлайн-платформу, которая позволит работать со всем предложением рынка туризма в Узбекистане. А для популяризации страны среди иностранцев предусмотрены масштабные и рекламные и маркетинговые кампании.

В итоге, получился не просто аналитический доклад о проблемных моментах в туриндустрии, но полноценная дорожная карта для их решения с четкими предложениями и действиями по каждому направлению.

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Концепция выходит далеко за рамки рекреативной отрасли, затрагивая смежные сферы экономики страны – транспортную и строительную. А главное — чиновники готовы менять законодательство в сторону упрощения и либерализации отдельных норм и положений. Ведь желание гостя на Востоке – это закон.