Напомним, с 4 декабря перевозчик начал выполнять полеты из Новосибирска в Наманган.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. S7 Airlines запустила продажу авиабилетов по маршруту Новосибирск - Бухара - Новосибирск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты начнутся с 20 марта по средам. Рейс вылетает из Новосибирска в 13:10 и приземляется в Бухаре в 14:45 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:15 и прибывает в Новосибирск в 21:30.

Перелеты будут совершаться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.

Напомним, с 4 декабря перевозчик начал полеты из Новосибирска в Наманган.