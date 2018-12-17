Васильев о поездке в Узбекистан: меня почти разорвали на базаре в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik, Мария Науменко. Искусствовед Александр Васильев всей душой любит Узбекистан: он обожает покупать новые наряды на бухарских рынках и разглядывать картины в Государственном музее искусств в Ташкенте. Подробнее о своих поездках известный модник рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Александр Александрович, вы не первый год организуете выездную школу в Узбекистане. Как вас встречают в этой стране?

В Узбекистане меня встречают очень радушно. В каждом городе много людей хотят со мной сфотографироваться и взять автограф.

Доходит до эксцессов, особенно в Ташкенте: женщины, торгующие фруктами, дерутся с женщинами, торгующими овощами, и хотят разорвать меня на половинки, тянут за рукава, чтобы я подошел именно к их прилавку. Но это приятно, потому что на Востоке я желанный гость, а Узбекистан – идеальная страна туризма.

Чем вас так привлекает республика?

Мы посещаем Шелковый путь: начинаем обычно с Хивы, затем переезжаем в Бухару, Самарканд и Ташкент. Этого путешествия достаточно, чтобы получить представления о богатстве истории, архитектуры и традициях этой гостеприимной и очень ласковой страны.

Мне очень нравится Хива, так как она находится в отдалении и менее популярна у туристов, чем Самарканд и Ташкент. И мне особенно нравится первозданность зданий, элементов и устоев жизни и торговли, потому что в этом городе еще существуют ателье, которые занимаются резьбой по дереву, ткачеством, пошивом меховых изделий, керамикой – все это очень первородно и похоже на аутентику. Чем ближе к Ташкенту, тем больше вещей, причесанных под туристические вкусы, особенно ювелирные.

Очень первозданна Бухара, это город, в котором хочется проводить время. Самарканд великолепен и роскошен, но в нем еще не проведены раскопки, не найдены сожженные Тамерланом остатки старого города. И я мечтаю дожить до того времени, когда они будут найдены, и мы изучим ремесло древнего Самарканда.

© Instagram / alexandre_vassiliev Историк моды Александр Васильев

Ташкент - более европейский город, по сравнению с другими узбекскими городами. Однако он не менее прекрасен своими традициями.

Там было огромное количество беженцев во время войны, очень много интеллигенции. Этот город академический, научный, с прекрасным художественным музеем (прим. ред.: Государственный музей искусств Узбекистана) – я очень люблю его коллекцию. К сожалению, он сейчас закроется на ремонт, и мы долго не сможем любоваться этими прекрасными произведениями искусства.

Я побывал в доме кинорежиссера Рустама Хамдамова в Ташкенте. Получил огромное удовольствие от коллекции его картин, подружился с его сестрой – это было очень трогательно и красиво.

Узбекистан популярен у туристов. Ездить в республику сейчас модно. Однако я не уверен, что страна справится с большим потоком путешественников. Например, в Хиве нет ни одного люкс-отеля, только маленькие гостиницы.

Что вы обычно привозите с собой из Узбекистана?

Каждый раз покупаю себе новые халаты, новые шарфы - я считаю, это прекрасно. В Москве я их надеваю на съемки "Модного приговора" или беру наряды с собой в разные страны и с удовольствием ношу их, например, во Франции и Литве. Мне все это очень дорого.

© Instagram / alexandre_vassiliev Историк моды Александр Васильев

На мой взгляд, иметь дома узбекскую керамику, или подушку с национальной вышивкой, или скатерть – услада для глаз.

Узбекистан богат национальными нарядами и тканями. Но традиционные вещи люди надевают только по праздникам. Как сделать так, чтобы узбекистанцы носили их каждый день?

Заставить людей носить каждый день национальные наряды нельзя, это будет дико. Я не считаю, что в них надо ходить каждый день. И я не считаю, что в Узбекистане мало носят национальную одежду. Более того, многие дизайнеры активно используют национальные мотивы в своих работах.

© Instagram / alexandre_vassiliev Историк моды Александр Васильев

У меня нет ощущения, что Узбекистан оторван от своей национальной культуры, там, наоборот, все в правильной пропорции.

На каком уровне находятся узбекские дизайнеры? Могут ли они составить конкуренцию мировым модельерам?

Узбекская мода не может конкурировать с мировыми брендами, но она и не должна. Конечно, узбекские дизайнеры могут регулярно приезжать в Париж и Милан на показы, но есть ли в этом смысл и есть ли на это деньги? Ни один локальный дизайнер ни в одной стране не может конкурировать с брендами, которые представлены в каждом аэропорту.

© Sputnik / Владимир Трефилов Васильев: женщины будут охотно носить платки в мусульманском стиле

В этой локальности и есть прелесть узбекской моды. Все ткани, сделанные в Узбекистане, как правило, ручной работы, и поэтому они неповторимы.

Дизайн узбекской одежды всегда индивидуален, нет возможности сделать шаблон – а мировая мода этого не терпит! Как правило, к тому же, узбекская ткань очень узенькая, 50-60 сантиметров, сделать из нее одежду сложно. Она очень красивая, у меня забиты чемоданы ей, и я не знаю ни одного человека, который бы прилетал из Узбекистана с пустым чемоданом. А ведь есть еще меха!

Я всем желаю прекрасных путешествий в Узбекистан - роскошную страну. От души рекомендую съездить туда хоть раз в жизни. Это место необходимо для познания человеческой души. В республике чувствуешь близость традиций, время и понимаешь, что такое вечность и тлен. В будущем году я с удовольствием полечу туда кушать виноград и курагу.