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Ташкент принят в Альянс городов Великого Шелкового пути

Ташкент вошел в Альянс городов Великого шелкового пути

Пресс-служба хокимията города Ташкента
Туризм
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В объединение также приняты Самарканд, Бухара, Карши и Ташкентская область.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Представители Всекитайской ассоциации по содействию дружбе вручили хокимияту Ташкента сертификат, подтверждающий, что столица Узбекистана входит в Альянс городов Великого шелкового пути. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ташкент принят в Альянс городов Великого Шелкового пути
Пресс-служба хокимията города Ташкента
Ташкент принят в Альянс городов Великого Шелкового пути

Ташкент, Ташкентская область, Самарканд, Бухара и Карши были приняты в объединение по итогам саммита в Чжанцзяцзе, на котором страна презентовала туристический потенциал. Участники мероприятия дали высокую оценку проводимым в республике реформам в этой отрасли: так, для граждан КНР значительно упрощена визовая процедура, введен механизм выдачи электронной визы.

На встрече в хокимияте стороны отметили: страны намерены и в дальнейшем развивать дружеские отношения.

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Теги:
Китай, Ташкент, Туризм



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