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Ворота пустыни: на французском телеканале показывают видеоролик о Хиве

© Sputnik / Утарбеков
Туризм
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Авторы мини-фильма остались в восторге от путешествия в последнюю столицу великой цивилизации древнего Хорезма.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. На французском телерадиоканале TV5 Monde транслируют видеоролик "Узбекистан — Хива, ворота пустыни" (Ouzbékistan — Khiva, la porte du désert), рассказывающий об истории и культуре города. Мини-фильм сняли сотрудники медиа-компании Bandua-communications Unipessoal Lda. В Государственном комитете по развитию туризма считают, что такие ленты способствуют увеличению потока иностранцев.

Хива — туристическая "визитка" Узбекистана. Судьба города связана с возникновением, становлением и упадком государства Хорезмшахов. 

Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев предложил заинтересовать гостей Хивы шоу-румами по важным историческим этапам и событиям из жизни каждого хана. Главная задача — сделать так, чтобы каждый, кто приехал в этот город, задержался в нем надолго и содержательно провел время, подчеркнул глава государства.

Чем привлечь туристов: Мирзиёев дал совет в Хиве >>>

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Теги:
Франция, Туризм, Хива



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