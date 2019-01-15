В Узбекистане пройдет первый Международный форум по зиёрат-туризму

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане с 21 по 23 февраля пройдет первый Международный форум по зиёрат-туризму, сообщается на правительственном портале республики. Мероприятие инициировал президент Шавкат Мирзиёев.
В программе первого дня форума — пресс-конференция для журналистов и экскурсия по достопримечательностям Бухары для гостей и участников мероприятия.
В последний день форума гости отправятся в ознакомительный тур по Самарканду.
Паломнический (зиёрат) туризм — одно из развивающихся и набирающих обороты направлений внутреннего и въездного туризма.
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