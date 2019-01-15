В Узбекистане пройдет первый Международный форум по зиёрат-туризму

Мероприятие соберет отечественных и зарубежных ученых, теологов, экспертов и специалистов в сфере зиёрат-туризма.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане с 21 по 23 февраля пройдет первый Международный форум по зиёрат-туризму, сообщается на правительственном портале республики. Мероприятие инициировал президент Шавкат Мирзиёев.

В программе первого дня форума — пресс-конференция для журналистов и экскурсия по достопримечательностям Бухары для гостей и участников мероприятия.

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"Во второй день форума в Центре молодежи в Бухаре состоится торжественное открытие мероприятия. Здесь же запланированы проведение трех панельных сессий с участием зарубежных экспертов по вопросам повышения потенциала паломнического туризма страны и подписание Декларации о роли культурно-исторических центров Узбекистана в развитии исламской культуры и цивилизации", — говорится в публикации. Ожидается, что по итогам заседаний будут подписаны инвестиционные договоры.

В последний день форума гости отправятся в ознакомительный тур по Самарканду.

Паломнический (зиёрат) туризм — одно из развивающихся и набирающих обороты направлений внутреннего и въездного туризма.

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