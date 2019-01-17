Узбекские и немецкие туроператоры наладят сотрудничество

В связи с открытием безвизового режима было решено направить членов Альянса независимых туристических компаний в информационный тур по республике.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Врио председателя Госкомтуризма Абдулазиз Аккулов и президент Allianz Selbständiger Reiseunternehmer (Альянс независимых туристических компаний) Йохен Сеч обсудили расширение сотрудничества. В частности, было решено, что члены альянса отправятся в информационный тур по республике. Кроме того, планируется обновить в иностранных каталогах информацию об Узбекистане, туристических возможностях страны.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Почему The New York Times порекомендовала посетить Узбекистан

"Была достигнута договоренность о формировании списка туроператоров, которые посетят Узбекистан с целью ознакомления с туристическим потенциалом. Также в рамках визита пройдут встречи с туроператорами Узбекистана для налаживания двустороннего сотрудничества", — отметили в пресс-службе Госкомтуризма.

В Альянс независимых туристических компаний входят более 500 организаций, в их числе 200 туроператоров, 200 турагентов и 100 организаций (СМИ, гостиничный бизнес, авиаперевозчики).

Напомним, безвизовый режим для граждан Германии установлен в Узбекистане с 15 января 2019 года.

В Берлине пройдет узбекско-немецкий бизнес-форум >>>

Количество немецких туристов, посетивших республику, растет с каждым годом. Если в 2016 году их было 4889 человек, то в 2017 году — уже 7207 человек. За прошлый год Узбекистан посетили 18 094 туриста из Германии.