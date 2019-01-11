В Берлине пройдет узбекско-немецкий бизнес-форум

Мероприятие состоится в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию, запланированного на 21-23 января.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Берлине 14 января состоится узбекско-немецкий бизнес форум, сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций Узбекистана — одного из организаторов мероприятия. Кроме того, запланированы двусторонние переговоры с немецкими компаниями, организациями и финансовыми институтами.

Ожидается, что на форуме соберутся руководители Федерального министерства экономики и энергетики Германии, Европейского банка развития и реконструкции, Объединения торгово-промышленных палат Германии и германо-Узбекского делового совета. В целом участниками станут более 250 представителей ведущих немецких компаний, в частности — ThyssenKrupp, MAN, Knauf, Linde, Takraf, Deutsche Bahn, Siemens, CLAAS, Deutsche Lufthansa.

Пресс-служба хокимията Ташкента В хокимияте Ташкента обсудили сотрудничество Узбекистана и Германии

"В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы развития двухстороннего инвестиционного и торгового сотрудничества, совместной реализации перспективных проектов на территории Республики Узбекистан в различных отраслях, в том числе в нефтехимической и химической отраслях, здравоохранении, агропромышленной сфере, машиностроении, области производства современных видов строительных материалов, туризма", — уточнили в пресс-службе.

Напомним, визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию запланирован на 21-23 января. В эти дни глава государства встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.