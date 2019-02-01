Узбекистан ищет партнеров на престижной турвыставке в Стамбуле

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан представил национальный стенд на крупнейшей восточно-средиземноморской выставке путешествий и туризма EMITT 2019 в Стамбуле, сообщается на портале uzbekistan.travel. Ежегодно это мероприятие посещают более 50 тысяч профессионалов в сфере туризма.
В рамках выставки уже прошел EMITT FORUM, участники обсудили вопросы мировой и региональной индустрии туризма. Кроме того, в планах — панельные сессии и деловые встречи.
Национальный стенд Узбекистана организован Государственным комитетом республики по развитию туризма совместно с авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари" и профильными организациями страны.
Напомним, общее число туристов, въехавших в республику в прошлом году, составило 5,3 миллиона человек (почти в два раза больше, чем годом ранее), в том числе 4,6 миллиона человек из соседних стран Центральной Азии.