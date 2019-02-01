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Делегация Узбекистана на выставке путешествий и туризма EMITT 2019 в Стамбуле

Узбекистан ищет партнеров на престижной турвыставке в Стамбуле

© uzbekistan.travel
Туризм
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Выставка EMITT 2019 ежегодно привлекает более 50 тысяч профессионалов в сфере туризма.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан представил национальный стенд на крупнейшей восточно-средиземноморской выставке путешествий и туризма EMITT 2019 в Стамбуле, сообщается на портале uzbekistan.travel. Ежегодно это мероприятие посещают более 50 тысяч профессионалов в сфере туризма.

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Как отметил на торжественном открытии выставки министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, она дает возможность найти новых партнеров, разобраться в тенденциях и направлениях рынка.

В рамках выставки уже прошел EMITT FORUM, участники обсудили вопросы мировой и региональной индустрии туризма. Кроме того, в планах — панельные сессии и деловые встречи.

Национальный стенд Узбекистана организован Государственным комитетом республики по развитию туризма совместно с авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари" и профильными организациями страны.

Делегация Узбекистана на выставке путешествий и туризма EMITT 2019 в Стамбуле
© uzbekistan.travel
Делегация Узбекистана на выставке путешествий и туризма EMITT 2019 в Стамбуле

Напомним, общее число туристов, въехавших в республику в прошлом году, составило 5,3 миллиона человек (почти в два раза больше, чем годом ранее), в том числе 4,6 миллиона человек из соседних стран Центральной Азии.

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Теги:
Узбекистан, Туризм, Выставка, Стамбул



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