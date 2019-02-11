В Ташкенте пройдет третий Международный форум гидов

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана 21-22 февраля пройдет III Международный форум гидов "Шелковый путь: сотрудничество без границ", приуроченный к Всемирному дню гида и экскурсовода. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Главная задача мероприятия — наладить конструктивный диалог между представителями разных стран, который позволит создать основу для сотрудничества и разработки совместных проектов.
"Впервые примут участие представители Национальных ассоциаций гидов Испании, Франции, Израиля, Индии, Турции, Италии, а также представители ведущего профессионального учебного заведения США и другие", — отметили в пресс-службе.
В рамках форума будут подведены итоги фотоконкурса "Узбекистан — страна туризма".