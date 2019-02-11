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Туристы во время экскурсии

В Ташкенте пройдет третий Международный форум гидов

© Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Туризм
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Мероприятие посетят более 150 экспертов в области туризма и экскурсионной деятельности.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана 21-22 февраля пройдет III Международный форум гидов "Шелковый путь: сотрудничество без границ", приуроченный к Всемирному дню гида и экскурсовода. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Главная задача мероприятия — наладить конструктивный диалог между представителями разных стран, который позволит создать основу для сотрудничества и разработки совместных проектов.

Туристы в Узбекистане
© Foto : Ольга Тальская
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В этом году в рамках форума будут работать три деловые площадки: "Международная научно-практическая конференция "Шелковый путь: сотрудничество без грани", "Лаборатория гида: мастер-классы", "Экспозиционная часть". На мероприятие приедут более 150 экспертов в области туризма и экскурсионной деятельности из регионов Узбекистана и других стран.

"Впервые примут участие представители Национальных ассоциаций гидов Испании, Франции, Израиля, Индии, Турции, Италии, а также представители ведущего профессионального учебного заведения США и другие", — отметили в пресс-службе.

В рамках форума будут подведены итоги фотоконкурса "Узбекистан — страна туризма".

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Теги:
гид, Туризм



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