В Ташкенте пройдет третий Международный форум гидов

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана 21-22 февраля пройдет III Международный форум гидов "Шелковый путь: сотрудничество без границ", приуроченный к Всемирному дню гида и экскурсовода. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Главная задача мероприятия — наладить конструктивный диалог между представителями разных стран, который позволит создать основу для сотрудничества и разработки совместных проектов.

© Foto : Ольга Тальская Сколько в среднем тратят туристы в Узбекистане

В этом году в рамках форума будут работать три деловые площадки: "Международная научно-практическая конференция "Шелковый путь: сотрудничество без грани", "Лаборатория гида: мастер-классы", "Экспозиционная часть". На мероприятие приедут более 150 экспертов в области туризма и экскурсионной деятельности из регионов Узбекистана и других стран.

"Впервые примут участие представители Национальных ассоциаций гидов Испании, Франции, Израиля, Индии, Турции, Италии, а также представители ведущего профессионального учебного заведения США и другие", — отметили в пресс-службе.

В рамках форума будут подведены итоги фотоконкурса "Узбекистан — страна туризма".

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