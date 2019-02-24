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Узбекистан признан одним из центров зиёрат-туризма

Sputnik
Туризм
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В Бухаре прошел I Международный форум по зиёрат-туризму.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекистан признан одним из центров зиёрат-туризма, сообщается на портале uzbekistan.travel. Соответствующая декларация была подписана в рамках прошедшего в Бухаре международного форума. 

Торжественное подписание Бухарской декларации о признании Узбекистана в качестве одного из центров зиёрат-туризма
© uzbekistan.travel
Торжественное подписание Бухарской декларации о признании Узбекистана в качестве одного из центров зиёрат-туризма

Отмечается, что подписание Бухарской декларации — значимое событие в истории Узбекистана. Как считают эксперты, оно даст мощный толчок развитию туристической инфраструктуры в республике и позволит увеличить поток туристов. 

Торжественное подписание Бухарской декларации о признании Узбекистана в качестве одного из центров зиёрат-туризма
© uzbekistan.travel
Торжественное подписание Бухарской декларации о признании Узбекистана в качестве одного из центров зиёрат-туризма

Кроме того, в рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным PR-центром при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма и Малайзийской ассоциацией турагенств.

"Меморандум заключен в целях поддержки деятельности туристических компаний, расширения деловых и инвестиционных связей в сфере туризма, а также помощи в увеличении количества туристов в двух странах", — говорится в публикации.

Торжественное подписание Бухарской декларации о признании Узбекистана в качестве одного из центров зиёрат-туризма
© uzbekistan.travel
Торжественное подписание Бухарской декларации о признании Узбекистана в качестве одного из центров зиёрат-туризма

Ранее сообщалось, что Узбекистан вошел в рейтинг стран СНГ, где стоит провести экскурсионный отдых. 

Теги:
Бухара, Туризм



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