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Узбекистан и Сингапур открыли совместный Центр по развитию туризма

© Sputnik / Алексей Куденко
Туризм
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С февраля прошлого года в Узбекистане действует безвизовый режим сроком на 30 дней в том числе для граждан Сингапура.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан и Сингапур открыли совместный центр по развитию туризма. Его создание было предусмотрено соглашением, заключенным между Госкомтуризма республики и представителями компании S.E.A. Business Centre Pte Ltd на Международном инвестиционном форуме в сфере туризма.

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На открытии присутствовали, в частности, посол Сингапура в Узбекистане Зулкифли Бахарудин, представители министерств иностранных дел, торговли и промышленности, Комитета по внешней торговле (Enterprise Singapore), Национального университета Сингапура (NUS), Национальной ассоциации туристических агентств (NATAS).

Зулкифли Бахарудин в ходе выступления отметил, что Узбекистан имеет значительный туристический потенциал и является малоизученным рынком как для туристов, так и для бизнесменов Сингапура. По его словам, новый центр даст дополнительные возможности для получения объективной и полноценной информации о развитии туризма в стране.

Руководитель S.E.A. Business Centre Pte Ltd и Узбекско-сингапурского центра по развитию туризма Руди Фанг заверил, что приложит все усилия для продвижения турбренда Узбекистана в Юго-Восточной Азии.

"Узбекистан располагает огромным потенциалом для развития сферы туризма, в том числе для мусульманских путешественников, в связи с наличием множества памятников исламской цивилизации и таких древнейших городов как Самарканд и Бухара", — сказал, в свою очередь, основатель и исполнительный директор агентства Crescent Rating Фазал Бахардин.

Напомним, с февраля 2018 года в Узбекистане действует безвизовый режим сроком на 30 дней в том числе для граждан Сингапура.

Теги:
Сингапур



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