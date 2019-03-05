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На территории крепости Ичан-Кала в Хиве

В Исламабаде открылся туристический информационный центр Узбекистана

Sputnik / Мария Науменко
Туризм
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По словам министра окружающей среды и изменения климата Пакистана Зартадж Гуль, Узбекистан всегда вызывает огромный интерес у жителей страны.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Исламабаде начал работу туристический информационный центр Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Его сотрудники займутся привлечением в республику туристов из Пакистана.

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"У пакистанцев Узбекистан всегда вызывает огромный интерес <...> Большинство пакистанских семей с гордостью относят себя к потомкам великого Захириддина Мухаммада Бабура и выходцам из древнейших узбекских городов, таких, как Бухара и Самарканд", — рассказала на церемонии открытия министр окружающей среды и изменения климата страны Зартадж Гуль.

Она отметила, что миллионы пакистанских паломников с огромным почтением относятся к наследию Бахауддина Накшбанди и семи пирам суфизма в Узбекистане и мечтают побывать в древнейших городах республики — Самарканде, Бухаре, Хиве, Ташкенте, Термезе и других.

Узбекистан в последние годы активно продвигает свои туристические возможности на мировом рынке, упрощая визовые процедуры и пропагандируя все виды отдыха в республике, включая зиёрат-туризм (паломничество), одним из центров которого страна была признана на форуме в Бухаре.

Теги:
МИД Узбекистана, туристы, Туризм, Пакистан



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