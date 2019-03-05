В Исламабаде открылся туристический информационный центр Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Исламабаде начал работу туристический информационный центр Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Его сотрудники займутся привлечением в республику туристов из Пакистана.
Она отметила, что миллионы пакистанских паломников с огромным почтением относятся к наследию Бахауддина Накшбанди и семи пирам суфизма в Узбекистане и мечтают побывать в древнейших городах республики — Самарканде, Бухаре, Хиве, Ташкенте, Термезе и других.
Узбекистан в последние годы активно продвигает свои туристические возможности на мировом рынке, упрощая визовые процедуры и пропагандируя все виды отдыха в республике, включая зиёрат-туризм (паломничество), одним из центров которого страна была признана на форуме в Бухаре.