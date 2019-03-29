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Рейсов из Ташкента в Нью Йорк и обратно станет больше

© Sputnik / Алексей Филиппов
Туризм
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Дополнительный рейс в Нью-Йорк будет осуществляться по вторникам.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" со 2 апреля увеличит частоту регулярных пассажирских рейсов в Нью-Йорк, сообщает пресс-служба.

Дополнительный рейс будет отправляться по вторникам по следующему расписанию:

HY 101 Ташкент (07:05) – Нью-Йорк (10:55)

HY 102 Нью-Йорк (12:55) – Ташкент (09:55 Ср.)

Ранее сообщалось, что национальная авиакомпания с 1 апреля расширит сеть стыковочных маршрутов через Душанбе. Стыковки на линии Ташкент – Душанбе – Ташкент будут доступны по первым дням недели. В Душанбе можно будет улететь из Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Минска, Алматы, Нур-Султана, Тель-Авива, Франкфурта, Риги и Стамбула. Из Душанбе — в Стамбул, Нью-Йорк, Сочи, Нур-Султан, Алматы и Ургенч.




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