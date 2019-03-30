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Бухара. Улочка в старом городе

Мирзиёев поручил сделать Бухару "туристическим перекрестком"

© sputnik /Антон Курилкин
Туризм
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Президент поручил увеличить количество авиарейсов в город и частоту курсирования междугородних автобусов.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил сделать Бухару "туристическим перекрестком", сообщается на официальном сайте президента республики.

"Глава государства указал на необходимость превращения Бухары в "туристический перекресток" через увеличение количества авиарейсов, повышение частоты курсирования поездов и автобусов между Бухарой и Самаркандом, Хивой и Шахрисабзом", - говорится в сообщении.

Мужчина в пещере
© Unsplash / jasper guy
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По данным пресс-службы узбекского лидера, к 2021 году власти страны хотят в два раза увеличить поток туристов в этот город.

В ходе совещании с участием актива Бухарской области Мирзиёев отметил необходимость строительства современных гостиниц и улучшения туристической инфраструктуры.

В 2019 году в Бухаре будут реконструированы гостиницы "Бухоро-палас", "Варахша" и "Зарафшон", сданы в эксплуатацию 32 новые гостиницы, 9 мотелей и 50 гостевых домов. В результате число мест размещения достигнет семи тысяч, вдвое увеличатся возможности для приема туристов.

Также ремонтируется 122-километровая дорога "Гиждуван-Каган", налаживается движение современного и комфортабельного транспорта между мавзолеями "Семи пиров".

Теги:
туристы, Туризм, Бухара, Узбекистан



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