Мед, шелк и муза: итальянские блогеры путешествуют по Узбекистану

Сара и Тимур на данный момент посетили Ферганскую долину, Бухару, Самарканд. Как пишут СМИ, материала уже предостаточно на полнометражный фильм и целую книгу.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Все больше тревел-блогеров со всего мира выбирают в качестве путешествия Узбекистан.

Так, итальянские блогеры Сара Ицци и Тимур Тугалев решили устроить свой очередной видео и фото тур по городам Шелкового пути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 12 Апр 2019 в 12:17 PDT

Еще с начала апреля Сара выкладывает в свой Instagram поразительные снимки Узбекистана и его народа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 6 Апр 2019 в 1:13 PDT

Первое, где они побывали - рынок Чорсу и испробовали там самый лучший мед, хлеб и другие вкусности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 5 Апр 2019 в 1:59 PDT

"Традиционный узбекский хлеб очень хрустящий, мягкий и вкусный. Его называют "лепешка" или "нон", запекается в тандыре. Тут ни в коем случае нельзя резать хлеб ножом - только разламывать руками: на маленькие золотистые кусочки для каждого. Это напомнило мне мое детство и семью. Очень просто, комфортно и незабываемо. Точно так же, как объятие моего отца", - пишет девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 7 Апр 2019 в 12:34 PDT

Блогеры посетили Маргилань и Йодгорлик, где пообщались с женщинами с фабрики шелка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 8 Апр 2019 в 10:51 PDT

Удивились красотам Бухары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 11 Апр 2019 в 12:42 PDT

Также Сара и Тимур побывали в Самарканде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 17 Апр 2019 в 11:17 PDT

"Самый вдохновляющий город мира", - пишет Сара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 15 Апр 2019 в 10:52 PDT

Сара и Тимур на данный момент блогеры посетили Ферганскую долину и Самарканд. Как пишут СМИ, материала уже предостаточно на полнометражный фильм и целую книгу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 14 Апр 2019 в 10:51 PDT

Напомним, Узбекистан стал самым быстро развивающимся турнаправлением по версии британского Wanderlust Guide Awards, чья церемония вручения наград прошла 21 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 16 Апр 2019 в 10:39 PDT

Узбекистан был объявлен победителем в номинации "Самое быстро развивающееся туристическое направление".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Izzi (@sara_izzi) 13 Апр 2019 в 10:24 PDT

Кстати, теперь в 2020 году Узбекистан может претендовать на вхождение в число самых посещаемых стран.