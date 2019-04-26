Мед, шелк и муза: итальянские блогеры путешествуют по Узбекистану

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Все больше тревел-блогеров со всего мира выбирают в качестве путешествия Узбекистан.
Так, итальянские блогеры Сара Ицци и Тимур Тугалев решили устроить свой очередной видео и фото тур по городам Шелкового пути.
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Еще с начала апреля Сара выкладывает в свой Instagram поразительные снимки Узбекистана и его народа.
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Первое, где они побывали - рынок Чорсу и испробовали там самый лучший мед, хлеб и другие вкусности.
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"Традиционный узбекский хлеб очень хрустящий, мягкий и вкусный. Его называют "лепешка" или "нон", запекается в тандыре. Тут ни в коем случае нельзя резать хлеб ножом - только разламывать руками: на маленькие золотистые кусочки для каждого. Это напомнило мне мое детство и семью. Очень просто, комфортно и незабываемо. Точно так же, как объятие моего отца", - пишет девушка.
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Блогеры посетили Маргилань и Йодгорлик, где пообщались с женщинами с фабрики шелка.
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Удивились красотам Бухары.
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Также Сара и Тимур побывали в Самарканде.
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"Самый вдохновляющий город мира", - пишет Сара.
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Сара и Тимур на данный момент блогеры посетили Ферганскую долину и Самарканд. Как пишут СМИ, материала уже предостаточно на полнометражный фильм и целую книгу.
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Напомним, Узбекистан стал самым быстро развивающимся турнаправлением по версии британского Wanderlust Guide Awards, чья церемония вручения наград прошла 21 февраля.
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Узбекистан был объявлен победителем в номинации "Самое быстро развивающееся туристическое направление".
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Кстати, теперь в 2020 году Узбекистан может претендовать на вхождение в число самых посещаемых стран.