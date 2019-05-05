Руки прочь от озер: новое подразделение в структуре прокуратуры

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. В структуре генеральной прокуратуры Узбекистана организовано новое подразделение, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
Основными задачами управления будут надзор за интенсивным развитием инфраструктуры, привлечением инвестиций, рациональным использованием водных ресурсов, защита экологии и улучшение окружающей среды в Айдар-Арнасайской системе озер.
Бахриддин Холматов станет Начальником нового управления. Должность начальника отдела Департамента займет Парвиз Орзиев.
При управлении также созданы ситуационно-аналитические пункты для эффективного контроля за системой озер.
Ранее сообщалось, что датская компания Aller Aqua GmbH заинтересована в создании в Узбекистане предприятия по производству высокопротеиновых кормов и развитию дилерских сетей и складов по реализации.