14:00 05 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Руки прочь от озер: новое подразделение в структуре прокуратуры

Руки прочь от озер: новое подразделение в структуре прокуратуры

© review.uz
Туризм
Получить короткую ссылку
80 0 0

При Департаменте Генеральной прокуратуры организован отдел по борьбе с экономическими правонарушениями в области использования ресурсов системы Айдар-Арнасайских озер.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. В структуре генеральной прокуратуры Узбекистана организовано новое подразделение, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Основными задачами управления будут надзор за интенсивным развитием инфраструктуры, привлечением инвестиций, рациональным использованием водных ресурсов, защита экологии и улучшение окружающей среды в Айдар-Арнасайской системе озер.

Бахриддин Холматов станет Начальником нового управления. Должность начальника отдела Департамента займет Парвиз Орзиев.

При управлении также созданы ситуационно-аналитические пункты для эффективного контроля за системой озер.

Экологический рейд против деятельности браконьеров
Пресс-служба Госкомприроды
Президент поручил создать спецотряды по пресечению браконьерства
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению эффективности использования биологических ресурсов Айдар-Арнасайской системы озер» с причастными министерствами и ведомствами разрабатывается комплексный план-мероприятий по использованию биологических ресурсов Айдар-Арнасайской системы озер, сохранению биоразнообразия, привлечению инвестиций, развитию туризма и созданию новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что датская компания Aller Aqua GmbH заинтересована в создании в Узбекистане предприятия по производству высокопротеиновых кормов и развитию дилерских сетей и складов по реализации.

Теги:
новое ведомство, Генеральная прокуратура Узбекистана, борьба с браконьерством



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Весь город в цветах: Ташкент украсили скульптурами из живых растений
Байкер
Такого Ташкент еще не видел: грандиозное мото- и автошоу в Узбекистане
Расписание олимпиады 2020
Олимпиада-2020 в Токио: расписание игр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054