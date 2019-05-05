Руки прочь от озер: новое подразделение в структуре прокуратуры

При Департаменте Генеральной прокуратуры организован отдел по борьбе с экономическими правонарушениями в области использования ресурсов системы Айдар-Арнасайских озер.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. В структуре генеральной прокуратуры Узбекистана организовано новое подразделение, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Основными задачами управления будут надзор за интенсивным развитием инфраструктуры, привлечением инвестиций, рациональным использованием водных ресурсов, защита экологии и улучшение окружающей среды в Айдар-Арнасайской системе озер.

Бахриддин Холматов станет Начальником нового управления. Должность начальника отдела Департамента займет Парвиз Орзиев.

При управлении также созданы ситуационно-аналитические пункты для эффективного контроля за системой озер.

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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению эффективности использования биологических ресурсов Айдар-Арнасайской системы озер» с причастными министерствами и ведомствами разрабатывается комплексный план-мероприятий по использованию биологических ресурсов Айдар-Арнасайской системы озер, сохранению биоразнообразия, привлечению инвестиций, развитию туризма и созданию новых рабочих мест.

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