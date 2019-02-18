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Добыча рыбы

Датская компания хочет производить в Узбекистане корм для рыб

© Sputnik / Сергей Кривошеев
Экономика
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В республику с визитом приехал президент датской компании Aller Aqua GmbH Ганс Эрик Байлинг.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Датская компания Aller Aqua GmbH заинтересована в создании в Узбекистане предприятия по производству высокопротеиновых кормов и развитию дилерских сетей и складов по реализации, сообщает пресс-служба Министерства Узбекистана по инвестициям и внешней торговле.

В ведомстве состоялась встреча с президентом Aller Aqua GmbH Гансом Эриком Байлингом. В ходе визита он встретился с руководством ведомств, ответственных за развитие рыбной отрасли, а также посетил рыбные хозяйства в Ташкентской и Самаркандской областях.

В сентябре 2018 года ассоциация "Узбекбаликсаноат" и Aller Aqua Group A/S подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в профильной сфере.

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Ганс Байлинг отметил, что в Узбекистане имеются все возможные условия для насыщения рынка ценными породами рыб благодаря разработанным инновационным кормам, содержащим полный спектр необходимых минералов, витаминов и протеинов для полноценного развития организма. Поэтому Aller Aqua GmbH заинтересована в создании предприятия по производству высокопротеиновых кормов и развитии дилерских сетей и складов по реализации.

Узбекская сторона готова предложить потенциальным инвесторам перспективные искусственные водоемы в Кашкадарьинской, Ташкентской и Сырдарьинской областях, а также естественные водоемы Айдар-Арнасайской системы озер.

Узбекистан также готов экспортировать рыбу в соседние государства, например, в Афганистан.




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