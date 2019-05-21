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Туристы гуляют по Ташкенту

В Ташкенте появится новая система навигации для туристов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Столицу Узбекистана с каждым годом посещают все больше иностранцев.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В столице до конца этого года появится более 150 туристических указателей, сообщили в хокимияте Ташкента.

Сейчас такие дорожные знаки с надписями на узбекском и английском языках устанавливают в местах пребывания иностранных туристов и на автомагистралях. 

В столице до конца этого года появится более 150 туристических указателей
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В столице до конца этого года появится более 150 туристических указателей

Чтобы сделать их пребывание в городе еще более комфортным, в Ташкенте начали устанавливать знаки вдоль дорог, ведущих к 25 ташкентским достопримечательностям.

"К концу этого года планируется установить более 150 дорожных знаков", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Учтепинском районе появится новая зона для прогулок и семейного отдыха. Ее организуют на улице Лутфий, там, где сейчас располагается зеленая зона в запущенном состоянии.

Теги:
достопримечательности, Хокимият Ташкента, туристы, Туризм, Ташкент



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