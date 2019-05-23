Всем по логотипу: победители конкурса получат по 25 млн сумов

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Стартовал конкурс на создание логотипов каждой из областей республики, организованный Государственным комитетом по развитию туризма Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что логотип и визуальное представление о месте путешествия является одним из важнейших критериев для каждый туриста собирающегося а ту или иную страну.
Основная цель состоит в том, чтобы создать логотипы, которые будут отражать уникальные особенности каждого из регионов Узбекистана.
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В рамках конкурса свои логотипы получат Республика Каракалпакстан, а также Ташкентская, Андижанская, Хорезмская, Ферганская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская, Бухарская, Самаркандская, Навоийская, Наманганская, Сурхандарьинская и Джизакская области.
Победители получат приз до 25 миллионов призовых. Общая стоимость премии составляет 300 миллионов сумов. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие возраста 16 лет, вне зависимости от гражданства. Более того, количество работ от одного автора никак не не ограничено.
Логотип обязан подчеркивать уникальные особенности местной культуры, быть оригинальным и привлекать внимание к сфере туризма региона.
Проекты для участия в Конкурсе необходимо направлять на официальную электронную почту конкурса.
Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе по разработке туристских логотипов регионов республики.