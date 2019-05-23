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Новый логотип Ташкента

Всем по логотипу: победители конкурса получат по 25 млн сумов

Общественный совет при хокимияте Ташкента
Туризм
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Госкомтуризма объявил конкурс с призовым фондом 300 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Стартовал конкурс на создание логотипов каждой из областей республики, организованный Государственным комитетом по развитию туризма Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что логотип и визуальное представление о месте путешествия является одним из важнейших критериев для каждый туриста собирающегося а ту или иную страну. 

© Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана
Всем по логотипу: победители конкурса получат по 25 млн сумов

Основная цель состоит в том, чтобы создать логотипы, которые будут отражать уникальные особенности каждого из регионов Узбекистана.

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В рамках конкурса свои логотипы получат Республика Каракалпакстан, а также Ташкентская, Андижанская, Хорезмская, Ферганская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская, Бухарская, Самаркандская, Навоийская, Наманганская, Сурхандарьинская и Джизакская области.

Победители получат приз до 25 миллионов призовых. Общая стоимость премии составляет 300 миллионов сумов. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие возраста 16 лет, вне зависимости от гражданства. Более того, количество работ от одного автора никак не не ограничено.

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Логотип обязан подчеркивать уникальные особенности местной культуры, быть оригинальным и привлекать внимание к сфере туризма региона.

Проекты для участия в Конкурсе необходимо направлять на официальную электронную почту конкурса.

Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе по разработке туристских логотипов регионов республики.

Теги:
Государственный комитет по туризму, Туризм на Шелковом пути, Узбектуризм, Туризм, логотип



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