Самые странные блюда Центральной Азии

Sputnik Узбекистан подготовил для вас подборку самых странных азиатских блюд, которые повергнут в шок любого туриста.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. О чем вы думаете, когда представляете себе Центральную Азию? Известно, что большинство туристов ценят регионы за безумные гастрономические туры.

Вы когда-нибудь пробовали внутренние органы, кишки и голову? А вот в Узбекистане, Кыргызстане и других республиках - это любимейшие блюда.

Sputnik Узбекистан подготовил для вас подборку самых странных азиатских блюд, которые повергнут в шок любого туриста.

Тухум-барак (Узбекистан)

Одно из старинных и исконно узбекских блюд, которое можно попробовать в Хорезме, Бухаре, Хиве, в остальных регионах оно встречается реже.

Говорят, когда-то тухум-барак был блюдом хана и готовился перед тем, как властитель решал навестить свой гарем. Блюдо представляет собой конвертики, наполненные яйцом, немного похожие на вареники, однако весь секрет в том, что конвертики наполняют не отварным яйцом, а сырым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от На кухне с Pamy (@vkusnyashki_ot_pamy) 30 Янв 2018 в 5:05 PST

Калла-поча (Таджикистан)

Блюдо, от которого многие туристы отказываются - отварная баранья голова, которую подают только самым уважаемым людям. Дословно Калла-поча переводится как "голова и ноги".

Для приготовления этого блюда баранью голову и бараньи ножки тщательно промывают, обмазывают мукой и подпаливают на огне, затем ингредиенты кладут в глубокую кастрюлю с кипятком. Иногда в бульон кладут сердце, почки, легкие и требуху для отваривания. Затем уже готовое мясо кладут в казан, а готовое блюдо подают на стол отдельно от бульона.

Казы-Карта (Кыргызстан и Казахстан)

Это конская кишка, заполненная конским мясом и жиром с ребер, приправленные специями. Саму кишку промывают, солят и варят в бульоне. Обычно Казы-Карта подается как дополнение к бешбармаку.

Жоргом (Кыргызстан)

Тоже кишки, но уже бараньи и плетеные. Обычно их заплетают особым способом, а потом варят в бульоне. В разных областях Кыргызстана способ плетения очень отличается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шеф Повар на Выезд 🇰🇬🇵🇼 (@chef_baizakov_muktar) 5 Май 2017 в 5:08 PDT

Хасып (Узбекистан)

Еще одно уникальное блюдо узбекской кухни - это хасып (хасип) - домашняя баранья колбаса с ливером. Несмотря на свой не слишком приглядный вид, это настоящий деликатес. Внутри обычно мясо, курдючное сало, рис и вода. Кстати, готовый хасып продается на городских базарах Узбекистана, в тазах на небольшом мангале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ (@chirchic_restaurant) 22 Май 2018 в 5:54 PDT

Быжи (Кыргызстан)

Кроваяная колбаса, сваренная из внутренних органов и крови свежесваренного барана. Сама баранья кишка внутри наполняется специальным фаршом: мясо, печень, кровь, рис, лук. Это блюдо обычно готовят на семейных праздниках.

Олово (Кыргызстан)

Старинное блюдо, которое в народе называют просто "легкие с молоком". Целые легкие с гортанью и трахеей готовятся в молоке и охлажденными подаются на стол.