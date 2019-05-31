Посол Кыргызстана: создадим все условия для узбекских туристов

Узбекистан по количеству туристов, отдохнувших в Кыргызстане, по итогам 2018 года вышел на первое место, обогнав российских и казахстанских туристов.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов накануне официально объявил о возобновлении прямого чартерного рейса "Ташкент-Тамчы-Ташкент", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Рейсы по указанному маршруту будут осуществляться на авиалайнере А-320 с 27 июня один раз в неделю по четвергам.

Время в полете будет составлять 1 час 30 минут, что позволит в максимально короткие сроки добраться до места назначения.

"Данным авиарейсом в 2017 году воспользовались более 1 тысячи туристов из Узбекистана", - отметил в своем выступлении Жунусов.

По словам посла, посольством КР в РУз ведутся и другие мероприятия для улучшения транспортной логистики для отдыхающих из Узбекистана.

Так, с 6 июня 2019 года возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту "Ташкент-Бишкек-Балыкчы-Бишкек-Ташкент". Прорабатываются вопросы ускорения прохождения пограничного контроля отдыхающих.

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В планах также запуск международного автобусного рейса по маршруту "Ташкент-Бишкек-Чолпон-Ата-Иссык-Куль" и обратно на летний туристический сезон. В скором времени появится и авиарейс по маршруту "Ош-Ташкент-Ош", отметил дипломат.

"Такая проводимая совместная работа создает все предпосылки для взаимного увеличения туристов двух стран", - сказал дипломат.

По данным Департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма КР, за 2018 год из Узбекистана в Кыргызстан прибыло 3 млн. 295 тыс. 804 человек (в 2017 году – более 380 тыс. человек). Таким образом, Узбекистан по количеству туристов, отдохнувших в Кыргызстане, по итогам 2018 года вышел на первое место, обогнав российских и казахстанских туристов.

Безусловно, все эти достижения являются плодами открытого и доверительного диалога президентов двух стран, налаживания прямых отношений, расширения торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного обмена, заключил глава дипмиссии.