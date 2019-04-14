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Ташкент. Узбекистан

Узбекистан снова попал в рейтинг самых лучших стран по зиёрат-туризму

© inga
Туризм
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В список лучших направлений, помимо Узбекистана, также вошли Саудовская Аравия, Турция, Марокко, Иран, Бахрейн, Малайзия, ОАЭ, Казахстан и Индонезия.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Узбекистан снова оказался в десятке лучших направлений по зиёрат-туризму среди стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI).

В список лучших направлений, помимо Узбекистана, также вошли Саудовская Аравия, Турция, Марокко, Иран, Бахрейн, Малайзия, ОАЭ, Казахстан и Индонезия.

Примечательно, что данный доклад каждый год готовится компанией Crescent Rating и Mastercard, основываясь на таких факторах, как экономика, климат, религия, безопасность, транспортная инфраструктура и услуги в странах.

Напомним, в феврале Узбекистан признан одним из центров зиёрат-туризма. В Бухаре была подписана декларация — значимое событие в истории Узбекистана. Как считают эксперты, оно дала мощный толчок развитию туристической инфраструктуры в республике и позволит увеличить поток туристов.

Теги:
рейтинг, Туризм, Туризм, Узбекистан, Узбекистан



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