Три тысячи метров над уровнем моря: как будут развивать курорты Узбекистана

"Чимган", который обойдется в 263 миллиона долларов, войдет в ТОП 10 курортов, которые находятся на высоте выше 3 тысяч метров над уровнем моря.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Свыше 500 миллионов долларов будет направлено на создание трех курортов международного уровня "Чимган", "Бельдерсай" и "Нанай" в Ташкентской области, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

"В рамках этих инициатив будет создано свыше 40 км туристических горнолыжных трасс, 100 новых видов туристических услуг, 25 тысяч коек для размещения, 3 тысячи рабочих мест", – рассказал вице-премьер Азиз Абдухакимов.

Известно, что "Чимган", который обойдется в 263 миллиона долларов, войдет в ТОП 10 курортов, которые находятся на высоте выше трех тысяч метров над уровнем моря, что делает его одним из самых привлекательных курортов в мире.

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Уникальностью "Бельдерсай", который обойдется в 178 миллионов долларов, станет его экология, так как здесь не будут передвигаться автомобили.

Стоимость "Нанай" - 62 миллиона долларов.

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Напомним, что помимо давно существующего горнолыжного курорта Чимган в республике полным ходом идет строительство нового горнолыжного комплекса Amirsoy, призванного придать этому виду туризма в стране новый импульс.

К 2022 году сеть горнолыжных трасс разной степени сложности будет составлять 21,3 километра. В Amirsoy будут действовать семь канатных дорог, сноуборд-парк, спортивная школа, рестораны и отели.