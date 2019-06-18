В них будет рассказано об историческом и культурном наследии республики. Эти книги будут представлены в рамках выставки "Цивилизации и культуры на Шёлковом пути", которая откроется в парижском Лувре в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Встреча с соучредителем и редактором издательства Assouline Publishing прошла сегодня в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Об этом заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева сообщила на своей странице в Facebook.

© Facebook / Saida Mirziyoyeva Саида Мирзиёева: три книги об Узбекистане окажутся в Лувре

В рамках встречи с Яффой Ассулин и фотографом Лазизом Хамани обсуждался проект о выпуске трех книг об Узбекистане. В них будет рассказано об историческом и культурном наследии республики. Эти книги будут представлены в рамках выставки "Цивилизации и культуры на Шёлковом пути", которая откроется в парижском Лувре в 2021 году.

"Ожидается, что проект будет довольно интересным, и зарубежная читательская публика не только сможет больше узнать о нашей удивительной стране, но у неё также появится желание посетить Узбекистан и увидеть все своими глазами!", - написала Мирзиёева.