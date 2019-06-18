17:04 18 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск

Саида Мирзиёева: три книги об Узбекистане окажутся в Лувре

© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Туризм
Получить короткую ссылку
2201

В них будет рассказано об историческом и культурном наследии республики. Эти книги будут представлены в рамках выставки "Цивилизации и культуры на Шёлковом пути", которая откроется в парижском Лувре в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Встреча с соучредителем и редактором издательства Assouline Publishing прошла сегодня в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Об этом заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева сообщила на своей странице в Facebook.

© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Саида Мирзиёева: три книги об Узбекистане окажутся в Лувре

В рамках встречи с Яффой Ассулин и фотографом Лазизом Хамани обсуждался проект о выпуске трех книг об Узбекистане. В них будет рассказано об историческом и культурном наследии республики. Эти книги будут представлены в рамках выставки "Цивилизации и культуры на Шёлковом пути", которая откроется в парижском Лувре в 2021 году.

"Ожидается, что проект будет довольно интересным, и зарубежная читательская публика не только сможет больше узнать о нашей удивительной стране, но у неё также появится желание посетить Узбекистан и увидеть все своими глазами!", - написала Мирзиёева.

Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева
© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Саида Мирзиёева: в школах Узбекистана еще рано требовать обязательную форму
Недавно мы сообщали, что заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева поделилась мнением о деятельности пресс-служб государственных органов.  По мнению Саиды, данная тема очень часто поднимается журналистами и крайне важна. По ее словам, проводимая государством масштабная работа остается слабо освещенной и недостаточно заметной как внутри страны, так и за рубежом.

Теги:
книги, Книги, туристы, Туризм, Узбекистан, Узбекистан, Франция, Франция, Лувр, Саида Мирзиёева



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Юный горец-экскурсовод
Юный гид из Грузии покорил сердца туристов со всего мира
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054